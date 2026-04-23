Μητσοτάκης για δάνειο €90 δισ. στην Ουκρανία: Βήμα προς την σωστή κατεύθυνση, η Ευρώπη παραμένει σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας

Στην Αγία Νάπα έφτασε πριν από λίγη ώρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να παρακαθήσει στο δείπνο εργασίας που παραθέτει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο της άτυπης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ.

Κατά την άφιξη του ο πρωθυπουργός μετά από σχετική ερώτηση έκανε την εξής δήλωση για την αποδέσμευση των πόρων για την υποστήριξη της Ουκρανίας:

«Το γεγονός ότι θα αποδεσμευτούν αυτοί οι πόροι, είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας από την αρχή αυτού του πολέμου. Αυτοί οι πόροι είναι απαραίτητοι, για να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία θα συνεχίσει να λειτουργεί ως κράτος και να μπορεί να αμύνεται. Και χαίρομαι γιατί η Ευρώπη εδώ και τέσσερα χρόνια είναι ενωμένη και υπερβαίνει όποια εμπόδια υπάρχουν για να υποστηρίξει την Ουκρανία».

Κυριάκος Μητσοτάκης

