Νοτοπούλου: Κυβέρνηση ΝΔ – Αριστεία στην υποκρισία και τη διαφθορά

Αριστείο στην εξαπάτηση και την υποκρισία παίρνει η κυβέρνηση της ΝΔ και οι βουλευτές της, που εδώ και δυο εβδομάδες προσπαθούν να πείσουν τους πολίτες, ότι δουλειά του βουλευτή είναι τα ρουσφέτια και οι εξυπηρετήσεις, τόνισε από το βήμα της Βουλής, η Κατερίνα Νοτοπούλου, βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. « Εμείς θα υπερασπιστούμε με το έργο μας και με το λόγο μας, την υποχρέωση του βουλευτή να υπερασπίζεται τον ελληνικό λαό» τόνισε. «ούτε απατεωνιές, ούτε ρουσφέτια που έχει πληρώσει πάρα πολύ ακριβά η ελληνική κοινωνία».

Η Κατερίνα Νοτοπούλου, ανέδειξε την απέλπιδα προσπάθεια του ίδιου του πρωθυπουργού να σώσει επικοινωνιακά την κυβέρνησή του, ανακοινώνοντας μέτρα- κοροϊδία, την ώρα που στην Ελληνική Βουλή, διεξαγόταν η συζήτηση για τις άρσεις ασυλίας, 13 βουλευτών της ΝΔ που εμπλέκονται στις δικογραφίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και η ίδια η Ευρωπαία Εισαγγελέας από τους Δελφούς, έκανε κρίσιμη παρέμβαση για το Κράτος Δικαίου και τη διαφθορά της κυβέρνησης των «αρίστων».

Παρά τις προσπάθειες της ΝΔ να αλλάξει την ατζέντα, η πραγματική συζήτηση στην ελληνική κοινωνία είναι τα γαλάζια σκάνδαλα. Το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι υποκλοπές, το έγκλημα των Τεμπών, οι γαλάζιες ακρίδες, οι Φραπέδες και οι Χασάπηδες όπως είπε, γιατί αυτοί είναι οι λόγοι που οι πολίτες περνούν δύσκολα στην καθημερινότητά τους. Έκανε λόγο για διεφθαρμένη ανεξέλεγκτη κυβέρνηση, μια κοινοβουλευτική ομάδα προθύμων , ικανών για όλα για να παραμείνουν στην εξουσία και να συνεχίσουν να λυμαίνονται το δημόσιο χρήμα.

Σχολιάζοντας τα μέτρα ψίχουλα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογράμμισε ότι αφού πρώτα ο Κ. Μητσοτάκης, στράγγιξε την κοινωνία με την υπερφορολόγηση και τα αχρείαστα υπερπλεονάσματα των 6 δις ευρώ, τώρα δίνει 50 ευρώ «στήριξη» που στην πραγματικότητα όμως, είναι προσβολή.

Η βουλευτής αποδόμησε το κυβερνητικό πακέτο μέτρων, επισημαίνοντας ότι τα 50 ευρώ το χρόνο για χαμηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους και ΑμεΑ αποτελούν εμπαιγμό. Την ώρα που οι δείκτες φτώχειας και παιδικής φτώχειας αυξάνονται στην Ελλάδα, την ώρα που η στεγαστική και ενεργειακή κρίση τσακίζει τα νοικοκυριά, η κυβέρνηση, μπορούσε, αν ήθελε, να δώσει έστω αυτά τα 3δις πλεονάσματος για μόνιμη 13η σύνταξη όπως είχε επαναφέρει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, για μηδενισμό του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα και φάρμακα και μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα.

Αναφερόμενη στο νομοσχέδιο, η Κ. Νοτοπούλου κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει εξαιρετικά ευαίσθητες δομές κοινωνικής φροντίδας, (Βρεφονηπιακοί, Μονάδες Ηλικιωμένων, ΣΥΔ ΑμεΑ) εντάσσοντας τη συζήτηση για τη λειτουργία τους, σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης σα να πρόκειται για οικονομικές δραστηριότητες.

Μίλησε για υπερ συγκέντρωση αυτής της ευαίσθητης δραστηριότητας σε λίγους και συγκεκριμένους επισημαίνοντας πως πρόκειται για ευθεία επίθεση στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, στους επαγγελματίες αλλά και τους επιστήμονες που εργάζονται εκεί και για καταστρατήγηση του δημόσιου χαρακτήρα αυτών των δομών. Η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, σχολίασε πως έπρεπε να έχει έρθει στη Βουλή ένα αυτοτελές, με στρατηγικό σχεδιασμό νομοσχέδιο από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής.

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί: Μεταφέρονται αρμοδιότητες στους Δήμους χωρίς πόρους και στελέχωση, δημιουργείται στρέβλωση ανταγωνισμού, και οδηγούν μικρές συχνά οικογενειακές επιχειρήσεις σε εξόντωση με πρόστιμα έως 100.000€ χωρίς κλιμάκωση και χωρίς προθεσμία συμμόρφωσης. Επιπλέον, έρχονται ρυθμίσεις περαιτέρω ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων στις δομές κοινωνικής προστασίας των Δήμων αντί μονιμοποίησης.

Για τις Μονάδες Φροντίδα Ηλικιωμένων , η Πολιτεία να αναλάβει επιτέλους την ευθύνη για τη φροντίδα των ηλικιωμένων συμπολιτών μας τόνισε.

Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ): υιοθετώντας την καταγγελία της ΕΣΑμεΑ, επανέλαβε το αίτημα για απόσυρση του κεφαλαίου , ρητές εγγυήσεις στις περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας τους και προστατευτικά πρωτόκολλα για τους ωφελούμενους

Λαϊκές Αγορές «Ο θάνατος του κλάδου»

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην κατάρρευση των Λαϊκών Αγορών, που είναι το στήριγμα της ελληνικής οικογένειας και του πρωτογενούς τομέα.