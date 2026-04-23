Βίντεο από τον καβγά 19χρονων στην Αγία Βαρβάρα – Η στιγμή που πέφτουν πάνω σε τζαμαρία καταστήματος

Άγριος καβγάς μεταξύ 19χρονων κοριτσιών κατέληξε στον τραυματισμό τους από τζαμαρία στην Αγία Βαρβάρα.

Σε βίντεο από το περιστατικό, απεικονίζονται οι νεαρές να έχουν πιαστεί στα χέρια και να καταλήγουν σε τζαμαρία καταστήματος η οποία έσπασε και έπεσε πάνω τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (22/04) όταν οι δύο φίλες πιάστηκαν στα χέρια υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Κατά τη διάρκεια του καβγά, όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στον ΣΚΑΙ, οι 19χρονες κατέληξαν σε τζαμαρία που έσπασε και τα γυαλιά έπεσαν πάνω τους.

Μία 19χρονη τραυματίστηκε σοβαρά, φέροντας βαθιά κοψίματα στο κεφάλι και τον λαιμό. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την τραυματία που νοσηλεύεται στο Θριάσιο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς βρίσκεται εκτός κινδύνου, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

