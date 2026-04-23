Αγία Βαρβάρα: Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και τον λαιμό 19χρονη μετά από καβγά με φίλη της

Σοβαρά τραυματισμένη μεταφέρθηκε χθες το βράδυ μία 19χρονη στην Αγία Βαρβάρα, έπειτα από επεισόδιο με συνομήλική της φίλη.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 21:10 στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι δύο φίλες ενεπλάκησαν σε επεισόδιο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Κατά τη διάρκεια του καβγά, η μία 19χρονη φέρεται να έσπρωξε την άλλη, με αποτέλεσμα η δεύτερη να πέσει πάνω σε τζαμαρία, η οποία έσπασε. Από τη θραύση του γυαλιού η 19χρονη τραυματίστηκε σοβαρά, φέροντας βαθιά κοψίματα στο κεφάλι και τον λαιμό.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την τραυματία και τη μετέφερε αρχικά στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο και στη συνέχεια στο Μεταθριάσιο, όπου και νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς βρίσκεται εκτός κινδύνου, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.