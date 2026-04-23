Αγία Βαρβάρα: Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και τον λαιμό 19χρονη μετά από καβγά με φίλη της

Σοβαρά τραυματισμένη μεταφέρθηκε χθες το βράδυ μία 19χρονη στην Αγία Βαρβάρα, έπειτα από επεισόδιο με συνομήλική της φίλη.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 21:10 στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι δύο φίλες ενεπλάκησαν σε επεισόδιο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Κατά τη διάρκεια του καβγά, η μία 19χρονη φέρεται να έσπρωξε την άλλη, με αποτέλεσμα η δεύτερη να πέσει πάνω σε τζαμαρία, η οποία έσπασε. Από τη θραύση του γυαλιού η 19χρονη τραυματίστηκε σοβαρά, φέροντας βαθιά κοψίματα στο κεφάλι και τον λαιμό.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την τραυματία και τη μετέφερε αρχικά στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο και στη συνέχεια στο Μεταθριάσιο, όπου και νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς βρίσκεται εκτός κινδύνου, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ξεκίνησε η δίκη των μελών της ακροδεξιάς οργάνωσης που βιαιοπραγούσαν κατά αριστερών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Λιμάνι Θεσσαλονίκης: Κόλαση φωτιάς και επικίνδυνων χημικών με δεκάδες τραυματίες – Το σενάριο της μεγάλης άσκησης “Τροία 2026” – Δείτε βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

ΠΑΟΚ-Μπιλμπάο 79-73: “Λύγισε” τους Ισπανούς και πάει να φέρει την κούπα στη Θεσσαλονίκη!

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Εργασίες διαγράμμισης στην 3η Επαρχιακή Οδό σήμερα – Σε ποια σημεία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Μητσοτάκης: Xρειαζόμαστε plan b εάν η κρίση στη Μέση Ανατολή παραταθεί

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Μιχαηλίδου για το στεγαστικό: Κοντα σε εθνική στρατηγική με πακέτο 43 διαφορετικών μέτρων