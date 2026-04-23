Γιώργος Παπανδρέου: Συναντήσεις και πρωτοβουλίες στο Στρασβούργο

Στο πλαίσιο της Εαρινής Συνόδου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο Στρασβούργο, ο πρώην Πρωθυπουργός , Γιώργος Παπανδρέου, πραγματοποίησε σειρά σημαντικών συναντήσεων και παρεμβάσεων, στις οποίες αναδείχθηκαν κρίσιμα ζητήματα για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατική διακυβέρνηση και τις προκλήσεις της τεχνολογικής εξέλιξης.

Σε συνάντησή του με εκπροσώπους της Campaign to Uphold Rights in Europe (CURE), ενός δικτύου οργανώσεων πολιτών από όλη την Ευρώπη, συζητήθηκαν πρωτοβουλίες με έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών και την ενίσχυση της δημοκρατικής λογοδοσίας.

Ως Γενικός Εισηγητής για τη Δημοκρατία στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ο κ. Παπανδρέου επισήμανε ότι η δημοκρατία σήμερα απειλείται από τη συγκέντρωση ισχύος σε οικονομικά και ψηφιακά μονοπώλια και η απάντηση δεν μπορεί να είναι λιγότερη, αλλά περισσότερη δημοκρατία, με νέους θεσμούς ουσιαστικής συμμετοχής, από μόνιμες συνελεύσεις πολιτών έως ψηφιακές πλατφόρμες διαβούλευσης, που λειτουργούν ως σύγχρονη e-Agora.

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Γιώργος Παπανδρέου είχε διμερή συνάντηση, καθώς και συνάντηση με μέλη της Σοσιαλιστικής Ομάδας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, με τη Francesca Albanese, Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα παλαιστινιακά εδάφη. Κατά τη συζήτηση υπογραμμίστηκε η σημασία της προάσπισης των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εντάσεων, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το διεθνές σύστημα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο πρώην Πρωθυπουργός τόνισε ότι η υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου και η αντίσταση στην παγκόσμια αυταρχική αναδίπλωση, όπου δικαιώματα περιστέλλονται και ελευθερίες συρρικνώνονται, αποτελεί διαχρονικό και αναλλοίωτο πυρήνα του δημοκρατικού αγώνα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης κατά τη συνάντησή του με τον πρώην Πρωθυπουργό της Ιταλίας, Enrico Letta. Η συζήτηση ανέδειξε τη σημασία της τεχνολογικής προόδου όταν αυτή εναρμονίζεται με την καθολική πρόσβαση στη γνώση και τα οφέλη της επιστήμης, στη βάση δημοκρατικών κανόνων, της διαφάνειας και του σεβασμού των ανθρώπινων ελευθεριών. Πρότεινε συγκεκριμένα μέτρα: από ευρωπαϊκή ψηφιακή δημόσια υποδομή με ανοιχτό κώδικα έως ευρωπαϊκή νομική ρύθμιση της ΤΝ, με ρητή απαγόρευση της μαζικής ψηφιακής επιτήρησης και της αλγοριθμικής στρέβλωσης εκλογικών διαδικασιών.

Στο πλαίσιο της παράλληλης εκδήλωσης των Γυναικών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης με τίτλο «Κλίμα, υγεία και ισότητα: οι γυναίκες στην πρώτη γραμμή – δεδομένα και λύσεις», επίκεντρο της συζήτησης αποτέλεσε η σύνδεση της κλιματικής κρίσης με την υγεία, την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η κλιματική κρίση εντάσσεται άλλωστε στις «μεγάλες προκλήσεις της εποχής», είπε ο Παπανδρέου, εντοπίζοντάς την ως σύμπτωμα ενός ανεξέλεγκτου παγκόσμιου καπιταλισμού, μιας οικονομίας βασισμένης σε ορυκτά καύσιμα που ευνοεί τους λίγους εις βάρος της κοινωνίας και του πλανήτη. Κατέθεσε πρόταση για την ενεργειακή δημοκρατία, δηλαδή το δικαίωμα του πολίτη να είναι παραγωγός και όχι μόνο καταναλωτής ενέργειας, μέσω ανανεώσιμων πηγών.

Σε παράλληλη εκδήλωση στο Συμβούλιο της Ευρώπης με θέμα «η σημασία της ιστορικής μνήμης για την πρόληψη και αντιμετώπιση των διακρίσεων κατά των Ρομά στην Ευρώπη», υπογραμμίστηκε η ανάγκη διατήρησης της συλλογικής μνήμης, ως θεμέλιο για την ενίσχυση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τέλος στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαλόγου για τις Ρωσικές Δυνάμεις, ο Γιώργος Παπανδρέου συναντήθηκε με τον Εσθονό ομόλογό του Eerik-Niiles Kross και την Πρόεδρο της Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Petra Bayr. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αντάλλαξαν απόψεις για το μέλλον της Ρωσίας και τις προοπτικές δημοκρατικής της μετάβασης, καθώς και για τη σχέση της με την Ευρώπη, με έμφαση στις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Κατά το κλείσιμο των συζητήσεων της επιτροπής, ο Γιώργος Παπανδρέου είχε συνομιλία με τον Garry Kasparov, γνωστό σκακιστή, ο οποίος συμμετέχει στις δημοκρατικές δυνάμεις της Ρωσίας. Συζήτησαν τον ρόλο των Ρώσων δημοκρατικών που βρίσκονται στην εξορία και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, καθώς και τις πρωτοβουλίες του για τη συμμετοχική δημοκρατία μέσα από την πρωτοβουλία «Ανανέωση της Δημοκρατίας».

Με παρέμβασή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης για τις υποχρεώσεις των κρατών, ο Γιώργος Α. Παπανδρέου, υπό την ιδιότητά του ως συνεισηγητής της έκθεσης για τις δεσμεύσεις της Ουγγαρίας, αλλά και ως μέλος της προεκλογικής αποστολής παρατήρησης του Συμβουλίου της Ευρώπης, προχώρησε σε αξιολόγηση της πρόσφατης εκλογικής διαδικασίας. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι, μετά από μια μακρά περίοδο διακυβέρνησης υπό τον Βίκτορ Όρμπαν και σε συνθήκες έντονης πόλωσης, η μεγαλειώδης νίκη της αντιπολίτευσης αποτέλεσε ανάσα για τους δημοκρατικούς πολίτες και συμβολή στην αποκατάσταση της δημοκρατικής ισορροπίας στη χώρα. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την κεντρική του θέση: ότι ο αυταρχισμός, όσο βαθιά κι αν εδραιωθεί, δεν αποτελεί αναπόφευκτη μοίρα, εφόσον οι πολίτες επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν τη δύναμή τους.