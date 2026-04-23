Η ITA Airways γίνεται μέλος της Star Alliance

Η Star Alliance καλωσόρισε επίσημα την ITA Airways ως νεότερο μέλος της, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της ένταξης του ιταλικού αερομεταφορέα στη μεγαλύτερη αεροπορική συμμαχία παγκοσμίως.

Η ITA Airways γιόρτασε την ένταξη της στη Συμμαχία κατά τη διάρκεια τελετής που πραγματοποιήθηκε στο Piazza di Spagna Lounge, στον Τερματικό Σταθμό 3 του αεροδρομίου της Ρώμης «Fiumicino». Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής της ITA Airways, Joerg Eberhart, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Star Alliance, Theo Panagiotoulias, και ο Chief Commercial Officer του Lufthansa Group, Dieter Vranckx, παρουσία εκπροσώπων μέσων ενημέρωσης και θεσμικών φορέων.

Από την 1η Απριλίου, η ITA Airways ενσωματώθηκε πλήρως στο παγκόσμιο δίκτυο της Συμμαχίας, συνδέοντας τον βασικό της κόμβο στη Ρώμη (Fiumicino) και το αεροδρόμιο του Μιλάνου Linate, τα οποία εξυπηρετούνται από 17 αεροπορικές εταιρείες-μέλη της Star Alliance, με περισσότερους από 1.150 προορισμούς παγκοσμίως. Οι επιβάτες που ταξιδεύουν στο δίκτυο μπορούν πλέον να απολαμβάνουν ενιαίο check-in, αμοιβαία αναγνώριση προγραμμάτων τακτικών επιβατών και πρόσβαση στα lounges της Star Alliance, διασφαλίζοντας μια απρόσκοπτη ταξιδιωτική εμπειρία εντός και εκτός Ιταλίας.

Με αφορμή αυτό το σημαντικό γεγονός, ο CEO της Star Alliance, Theo Panagiotoulias, δήλωσε: «Καλωσορίζουμε με χαρά την ITA Airways ως το 26ο μέλος της Star Alliance. Η ένταξή της είναι αποτέλεσμα συνεργασίας και συντονισμένων προσπαθειών. Με αυτήν, επεκτείνουμε το δίκτυό μας προς και από την Ιταλία και βελτιώνουμε την εμπειρία των επιβατών που ταξιδεύουν με περισσότερες από μία αεροπορικές εταιρείες. Προσφέρουμε πρόσβαση στο μεγαλύτερο δίκτυο lounges παγκοσμίως, περισσότερα προνόμια πιστότητας και επιπλέον υπηρεσίες, όπως η παρακολούθηση αποσκευών, όλα για ένα πιο άνετο ταξίδι σε κάθε στάδιο.»

Από την πλευρά του, ο Joerg Eberhart, CEO και General Manager της ITA Airways, ανέφερε:

«Η ένταξη στη Star Alliance αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την ITA Airways και ένα βασικό βήμα στην ανάπτυξή μας. Ως μέλος του μεγαλύτερου παγκόσμιου δικτύου αεροπορικών εταιρειών, ενισχύουμε τη διεθνή μας παρουσία και προσφέρουμε στους επιβάτες μας μια πιο απλή, σταθερή και ποιοτική ταξιδιωτική εμπειρία, με πρόσβαση σε πάνω από 1.150 προορισμούς, πιο εύκολες ανταποκρίσεις και καλύτερα συντονισμένες υπηρεσίες. Παράλληλα, διατηρούμε τη μοναδική ιταλική μας ταυτότητα, συμβάλλοντας στη Συμμαχία και ενισχύοντας τον ρόλο της ITA Airways στη σύνδεση της Ιταλίας με τον υπόλοιπο κόσμο, συνδυάζοντας υψηλά πρότυπα ποιότητας με τη ζεστασιά και την κομψότητα της ιταλικής φιλοξενίας.»

Η ενσωμάτωση της ITA Airways στη Συμμαχία υλοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Ομίλου Lufthansa, με εξειδικευμένες ομάδες από τις εταιρείες του Ομίλου να συμβάλλουν στην υλοποίηση ενός απαιτητικού και εντατικού προγράμματος ένταξης κατά τους τελευταίους μήνες.

Ο Dieter Vranckx, Chief Commercial Officer του Ομίλου της Lufthansa ανέφερε σχετικά: «Η ένταξη στη Star Alliance έγινε δυνατή χάρη στη δέσμευση και τη στενή συνεργασία των ομάδων της ITA Airways, του Ομίλου Lufthansa και της Star Alliance. Καλωσορίζουμε την ITA Airways ως εταιρεία-κόμβο στον Όμιλο Lufthansa και στη Συμμαχία, διευρύνοντας τις επιλογές για τους ταξιδιώτες στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Μαζί, η ITA Airways και ο Όμιλος Lufthansa δημιουργούν μια κοινή πρόταση αξίας που προσφέρει οφέλη στους επιβάτες, τους συνεργάτες και το δίκτυο της Star Alliance.»

Η ITA Airways μεταφέρει περισσότερους από 16 εκατομμύρια επιβάτες τον χρόνο και προσθέτει περισσότερες από 350 καθημερινές πτήσεις στο δίκτυο της Star Alliance, με ισχυρή παρουσία στην Ιταλία και την ευρύτερη περιοχή. Η ένταξή της αυξάνει τις ταξιδιωτικές επιλογές σε όλη την Ιταλία και την Ευρώπη και βελτιώνει τις συνδέσεις της Νότιας Ευρώπης με βασικές διεθνείς αγορές.

Ως μέλος της Συμμαχίας, οι επιβάτες που πληρούν τις προϋποθέσεις θα έχουν προτεραιότητα στις υπηρεσίες, πρόσβαση σε lounges σε όλο το δίκτυο και δυνατότητα να κερδίζουν και να εξαργυρώνουν μίλια μέσω των προγραμμάτων τακτικών επιβατών.

Οι κάτοχοι Star Alliance Gold θα έχουν επίσης πρόσβαση στα lounges της ITA Airways στη Ρώμη, το Μιλάνο και την Κατάνια.

Με την ένταξη της ITA Airways, η Star Alliance αριθμεί πλέον 26 μέλη, προσφέροντας περισσότερες από 17.500 καθημερινές πτήσεις σε πάνω από 190 χώρες.