Ρωσία: Δύο ρωσικές οργανώσεις της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας ανακοίνωσαν ότι χαρακτηρίστηκαν από δικαστήριο “εξτρεμιστικές”

Δύο ρωσικές οργανώσεις της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ ανακοίνωσαν σήμερα ότι χαρακτηρίστηκαν από ξεχωριστά δικαστήρια ως «εξτρεμιστικές», στο πλαίσιο μιας διευρυνόμενης καταστολής της ομοφυλοφιλικής και τρανς κοινότητας.

Τόσο το ««Κοινοτικό Κέντρο για Πρωτοβουλίες της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ της Μόσχας» όσο και το ParniPlus, του οποίου ο ρωσόφωνος ιστότοπος αναφέρεται σε θέματα υγείας και δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν στην κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ, δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν να λειτουργούν παρά τις αποφάσεις.

«Το θεωρούμε αυτό ως ένα ακόμη βήμα προς την ποινικοποίηση της δημόσιας παρουσίας της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ, της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας και οποιασδήποτε δημόσιας αλληλεγγύης με την κοινότητα στη Ρωσία», αναφέρει η ParniPlus σε διαδικτυακή της ανακοίνωση.

Η υπόθεση έρχεται μετά την απαγόρευση του 2023 στη Ρωσία του «κινήματος ΛΟΑΤΚΙ» όπως αποκαλείται στη χώρα, και συνιστά μέρος ενός κύματος περιορισμών που σχετίζονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου, οι οποίοι έχουν επιβληθεί εν ονόματι της διαφύλαξης των συντηρητικών αξιών υπό την ηγεσία του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Την Τρίτη, οι αρχές ανέκριναν το προσωπικό ενός από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οίκους της Ρωσίας για πιθανή «προπαγάνδα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+» μέσω βιβλίων που βρίσκονται στον κατάλογο των εκδόσεων του.

Η οργάνωση Human Rights Watch κατηγόρησε τον Μάρτιο τις ρωσικές αρχές για εργαλειοποίηση του δικαστικού συστήματος με σκοπό να περιθωριοποιήσουν και να λογοκρίνουν άτομα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ και του υποστηρικτές τους, παραβιάζοντας κατάφωρα τα δικαιώματα τους στην ελεύθερη έκφραση, το συνεταιρίζεσθαι και την απαγόρευση των διακρίσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ