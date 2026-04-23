Γιατί οι γάτες είναι πιο δραστήριες το Βράδυ

Οι γάτες είναι από τα πιο δημοφιλή κατοικίδια, αλλά η συμπεριφορά τους — ειδικά τη νύχτα — συχνά προβληματίζει τους ιδιοκτήτες.

Αν έχεις γάτα, πιθανότατα έχεις παρατηρήσει ότι γίνεται πιο δραστήρια όταν πέφτει ο ήλιος. Αυτό δεν είναι τυχαίο.

Γιατί οι γάτες είναι νυχτόβιες:

Οι γάτες είναι “λυκόφως-δραστήρια” ζώα (crepuscular), κάτι που σημαίνει ότι είναι πιο ενεργές κατά το σούρουπο και την αυγή. Αυτό σχετίζεται με το ένστικτο κυνηγιού τους.

Ακόμα και οι οικόσιτες γάτες διατηρούν αυτά τα ένστικτα, με αποτέλεσμα να παίζουν, να τρέχουν ή να εξερευνούν το σπίτι τις βραδινές ώρες.

Πώς να διαχειριστείς τη νυχτερινή δραστηριότητα:

Παίξε μαζί της πριν τον ύπνο για να εκτονώσει ενέργεια

Διατήρησε σταθερό πρόγραμμα φαγητού

Πρόσφερε παιχνίδια που την κρατούν απασχολημένη

Δημιούργησε ένα ήσυχο περιβάλλον ύπνου

Παρά τη νυχτερινή τους ενέργεια, οι γάτες προσφέρουν συντροφιά και ηρεμία με τον δικό τους μοναδικό τρόπο.

Η κατανόηση της συμπεριφοράς τους είναι το κλειδί για μια αρμονική συμβίωση.