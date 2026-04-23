MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΑΛΑΡΑ

Γιατί οι γάτες είναι πιο δραστήριες το Βράδυ

|
THESTIVAL TEAM

Οι γάτες είναι από τα πιο δημοφιλή κατοικίδια, αλλά η συμπεριφορά τους — ειδικά τη νύχτα — συχνά προβληματίζει τους ιδιοκτήτες.

Αν έχεις γάτα, πιθανότατα έχεις παρατηρήσει ότι γίνεται πιο δραστήρια όταν πέφτει ο ήλιος. Αυτό δεν είναι τυχαίο.

Γιατί οι γάτες είναι νυχτόβιες:

Οι γάτες είναι “λυκόφως-δραστήρια” ζώα (crepuscular), κάτι που σημαίνει ότι είναι πιο ενεργές κατά το σούρουπο και την αυγή. Αυτό σχετίζεται με το ένστικτο κυνηγιού τους.

Ακόμα και οι οικόσιτες γάτες διατηρούν αυτά τα ένστικτα, με αποτέλεσμα να παίζουν, να τρέχουν ή να εξερευνούν το σπίτι τις βραδινές ώρες.

Πώς να διαχειριστείς τη νυχτερινή δραστηριότητα:

  • Παίξε μαζί της πριν τον ύπνο για να εκτονώσει ενέργεια
  • Διατήρησε σταθερό πρόγραμμα φαγητού
  • Πρόσφερε παιχνίδια που την κρατούν απασχολημένη
  • Δημιούργησε ένα ήσυχο περιβάλλον ύπνου

Παρά τη νυχτερινή τους ενέργεια, οι γάτες προσφέρουν συντροφιά και ηρεμία με τον δικό τους μοναδικό τρόπο.

Η κατανόηση της συμπεριφοράς τους είναι το κλειδί για μια αρμονική συμβίωση.

Γάτες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Χωρίς νερό για πέντε ώρες σήμερα περιοχές της δυτικής Θεσσαλονίκης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Συνάντηση Μητσοτάκη-Ντομπρόβσκις: “Πρώτη φορά στη μεταδικτατορική ιστορία, παρατηρούμε σταθερή μείωση του χρέους μας”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Ηράκλειο: Ο δολοφόνος της Ελευθερίας είχε βάλει μέχρι και GPS στο αυτοκίνητό της για να παρακολουθεί πού πηγαίνει

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής: Nέο πρόγραμμα ανακαινίσεων κατοικιών έως 36.000 ευρώ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Μαρινάκης σε Ανδρουλάκη: Απαράδεκτα τα σχόλια περί “ντιλαρίσματος”, να μην ξεχνά τον θεσμικό του ρόλο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 14 ώρες πριν

Πιτσιλής: Καθοριστική η συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής