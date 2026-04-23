Θεσσαλονίκη: Προσωρινά κρατούμενοι οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση εκβίασης επιχειρηματία

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση εκβίασης επιχειρηματία στη Θεσσαλονίκη, μετά τις απολογίες τους ενώπιον της 5ης τακτικής ανακρίτριας.

Υπενθυμίζεται πως σε βάρος τους ο εισαγγελέας είχε ασκήσει ποινικές διώξεις κατά περίπτωση για:

-Εκβίαση κατά συναυτουργία
-Βία κατά υπάλληλων
-Οπλοφορία και οπλοκατοχή

Την ίδια στιγμή, βίντεο που δημοσίευσε η ΕΡΤ δείχνει κρανοφόρο, που αναζητείται από την αστυνομία, και είναι αυτός που απειλεί τον καταγγέλλοντα.

Όπως φαίνεται σε αυτό, ο άγνωστος άνδρας απειλεί τον 74χρονο διαχειριστή εταιρίας ενοικιάσεων αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη για να πάρει 100.000 ευρώ. Η καταγγελία του οδήγησε στη σύλληψη τριών ατόμων με προσημειωμένα χαρτονομίσματα 50.000 ευρώ, οι οποίοι σήμερα απολογήθηκαν στον ανακριτή.

Αξίζει να αναφερθεί πως μετά την καταγγελία ακολούθησε μπαράζ επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Πυρπόλησαν αυτοκίνητο καταστήματος του 74χρονου και την επομένη άγνωστοι γάζωσαν το κατάστημα στην οδό Βασιλίσσης Όλγας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ήταν καταδικασμένος σε δεκαετή κάθειρξη αλλά κυκλοφορούσε ελεύθερος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Με λαμπρότητα τα παραδοσιακά πανηγύρια του Αγίου Γεωργίου σε Ασβεστοχώρι και Πανόραμα – Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

ΠΑΟΚ-Μπιλμπάο: Η εκπληκτική ατμόσφαιρα στο Παλατάκι και η ομιλία του Μπούτσκου – Δείτε την παρακάμερα του αγώνα

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Δυτική Όχθη: Ένας νεκρός από πυρά ισραηλινών εποίκων

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Μας φαίνεται περιττό το βήμα του γάμου, γίνεται μόνο για θρησκευτικούς λόγους

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Ανακαλύφθηκε ακέφαλο μαρμάρινο άγαλμα της θεάς Αθηνάς στην Τουρκία – Δείτε βίντεο