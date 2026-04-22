Δολοφονία Ελευθερίας Γιακουμάκη: Τα τελευταία λόγια του 38χρονου πρώην της στην Ασφάλεια πριν αυτοκτονήσει

Σοκαρισμένη είναι η Κρήτη με την υπόθεση της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, καθώς η εξαφάνιση της γυναίκας αποδείχθηκε δολοφονία, που φέρεται να διαπράχθηκε από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος αυτοκτόνησε ένα 24ωρο πριν βρεθεί η σορός.

Μάλιστα, πριν βάλει τέλος στη ζωή του είχε καταθέσει στην Ασφάλεια, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε επαφές με την 43χρονη από τη στιγμή που έληξε η σχέση τους, με δική της πρωτοβουλία.

«Δεν ξέρω πού είναι η Ελευθερία, δεν μιλάμε», ήταν τα τελευταία του λόγια στις αρχές, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star.

Άτομα που γνώριζαν το ζευγάρι, δήλωσαν ότι οι σχέσεις τους ήταν τεταμένες, επειδή ο άνδρας φέρεται να πίεζε τη σύντροφό του.

Σύμφωνα με το Star, έφτασε στο σημείο να τοποθετήσει GPS στο αυτοκίνητό της για να ξέρει κάθε κίνησή της, ενώ επειδή η επιχείρηση που διατηρούσε με τέντες δεν πήγαινε καλά, φέρεται να τον είχε κάνει οξύθυμο.

Το περιβάλλον του υποστήριξε ότι ο άνδρας είχε νεύρα λόγω της εργασίας του και ότι στο παρελθόν είχε αποπειραθεί να βάλει ξανά τέλος στη ζωή του. Μάλιστα τότε είχαν βρεθεί κάποιες ιδιόχειρες σημειώσεις του, που τώρα αναλύονται λέξη-λέξη από την αστυνομία.

Τι υποστήριξε στην Ασφάλεια

Ο πρώην σύντροφος της Ελευθερίας Γιακουμάκη παρουσιάστηκε με αμυχές στο σώμα όταν κατέθεσε, ανέφερε το Star.

Δικαιολογώντας τα σημάδια, ανέφερε ότι έπαθε τροχαίο, κάτι που διαπιστώθηκε, όχι όμως και οι συνθήκες που έγινε.