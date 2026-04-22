Κρήτη: Με πυροβολισμό εξ’ επαφής δολοφόνησε την 43χρονη Ελευθερία ο 38χρονος

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida.gr, ο ιατροδικαστής που έφτασε στο σημείο «είδε» πυροβολισμό εξ επαφής στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού από εννιάρι πιστόλι.

Ο δράστης φέρεται να στεκόταν όρθιος έξω από το όχημα, πιθανόν δίπλα στο τζάμι, ενώ το θύμα βρισκόταν καθισμένο στη θέση του οδηγού.

Καρέ-καρέ οι στιγμές πριν από τη δολοφονία – Οι κινήσεις του 38χρονου αυτόχειρα, πώς έδρασε

Ο 38χρονος αυτόχειρας, αρχικά την Κυριακή -την ημέρα δηλαδή που εξαφανίστηκε η 43χρονη-, μεταξυ 11.00’-11.10’, κινούμενος με μοτοσικλέτα, συναντήθηκε με τη 43χρονη κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονος στην περιοχή Σταυρακιανής Καμάρας.

Περίπου 50 λεπτά αργότερα, στις 12, έχει καταγραφεί να κινείται πεζός σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Ε.Ο. Ηρακλείου-Μοιρών.

Από εκεί κάλεσε ταξί και πήγε στο σπίτι του στην περιοχή των Μαλάδων.

Στη συνέχεια με το Smart του επέστρεψε στο παρεκκλήσι και από εκεί έφυγε με το αυτοκίνητο της 43χρονης και κινήθηκε προς την Ε.Ο. Ηρακλείου-Μοιρών Αγίας Βαρβάρας.

Όπως διαπιστώθηκε, κοντά σε βενζινάδικο εγκατέλειψε το όχημα και στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε ταξί, επιστρέφοντας στη Σταυρακιανή Καμάρα, που είχε αφήσει το Smart του.

Στις 14.00’ έχει καταγραφεί να απομακρύνεται από το σημείο. Η 43χρονη, όπως έχει διαπιστωθεί, έχει πυροβοληθεί μέσα στο αυτοκίνητο. Εκτιμάται ότι η δολοφονία της έγινε κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα.

Υπενθυμίζεται πως ο 38χρονος το απόγευμα της Δευτέρας και αφού έχει δώσει κατάθεση στις αρχές υποστηρίζοντας πως δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την υπόθεση, αντιλαμβάνεται από τα λεγόμενα των αστυνομικών, ότι το αφήγημα που προσπαθεί να παρουσιάσει, καταρρέει.