Το σημείο που εντοπίστηκε νεκρή η Ελευθερία στην Κρήτη – Ο 40χρονος την σκότωσε και μετακίνησε το πτώμα και το αυτοκίνητό της

Σε χωράφι κοντά στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο όχημά της η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη, νωρίτερα σήμερα το απόγευμα (22/04), με τις αστυνομικές αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες, να εκτιμούν πως ο 40χρονος πρώην σύντροφός της, δεν τέλεσε εκεί τη δολοφονία της αλλά μετακίνησε το αυτοκίνητο και τη σορό της άτυχης γυναίκας, θέλοντας να καλύψει τα ίχνη του.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συλλέξει η αστυνομία, την Κυριακή 19 Απριλίου, γύρω στις 11:00, ο δράστης (που αργότερα αυτοκτόνησε) συναντήθηκε με την Ελευθερία Γιακουμάκη κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα, στην περιοχή Σταυρακιανή Καμάρα, στις Δαφνές.

Μια ώρα μετά, γύρω στις 12:00, καταγράφηκε να πηγαίνει πεζός σε ένα κατάστημα στον δρόμο Ηρακλείου–Μοιρών. Από εκεί πήρε ταξί και πήγε στο σπίτι του στις Μαλάδες. Μετά πήρε το δικό του αυτοκίνητο και επέστρεψε στο ίδιο σημείο, στο παρεκκλήσι. Από εκεί έφυγε οδηγώντας το αυτοκίνητο της γυναίκας προς την Αγία Βαρβάρα.

Κοντά σε ένα πρατήριο καυσίμων, πριν την είσοδο της Αγίας Βαρβάρας, άφησε το αυτοκίνητο της γυναίκας. Στις 13:13, πήγε πεζός σε σημείο, κάλεσε ταξί και επέστρεψε στο αρχικό σημείο (Σταυρακιανή Καμάρα), όπου είχε αφήσει το δικό του αυτοκίνητο. Μπήκε ξανά στο αυτοκίνητό του και γύρω στις 14:00 έφυγε από εκεί.

Τέσσερις ημέρες μετά από την δολοφονία της και συγκεκριμένα σήμερα (22/04) στις 17:20, μετά από έρευνες της αστυνομίας, βρέθηκε νεκρή στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου της η Ελευθερία Γιακουμάκη, με τραύμα από πυροβόλο όπλο.

Η αστυνομία εκτιμά ότι το έγκλημα έγινε κοντά στο παρεκκλήσι, την ώρα που συναντήθηκαν (περίπου 11:00 εκείνη την ημέρα). Μετά ο δράστης προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του μετακινώντας το αυτοκίνητο, πηγαινοερχόμενος με ταξί και το δικό του όχημα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Γκιλφόιλ: Όταν οι Αμερικανοί και οι Έλληνες στέκονται μαζί, δεν υπάρχει όριο σε αυτό που μπορούμε να πετύχουμε

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Μελίνα Ασλανίδου: Με τρομάζει το ΑΙ, δεν είναι μια ψυχή από πίσω, είναι ένα μηχάνημα

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ξεκίνησε η δίκη των μελών της ακροδεξιάς οργάνωσης που βιαιοπραγούσαν κατά αριστερών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Βελόπουλος: Είναι ντροπή να βλέπεις να καταστρέφεται η κτηνοτροφία στη Λέσβο και ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, να πηγαίνουν μόνο και μόνο για να σκυλέψουν ψήφους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Βουλή – ΟΠΕΚΕΠΕ: Σήμερα η συνεδρίαση για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Με τα γνωστά προβλήματα η προετοιμασία για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας