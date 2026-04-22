Ζελένσκι: Έτοιμοι για συνομιλίες με τη Ρωσία σε οποιαδήποτε μορφή και στιγμή

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προχωρήσει σε συνομιλίες με τη Ρωσία «σε οποιαδήποτε μορφή, ανά πάσα στιγμή», τονίζοντας την πρόθεση του Κιέβου για διάλογο.

Παράλληλα, ανέφερε ότι την Τρίτη πραγματοποιήθηκαν επαφές μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών διαπραγματευτών.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο CNN παραδέχθηκε ότι ο πόλεμος στο Ιράν έχει αποσπάσει την προσοχή από τη ρωσική εισβολή στη χώρα του, προειδοποιώντας ότι αποτελεί «μεγάλο ρίσκο» να θεωρείται πως οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δεν μπορούν να επανεκκινήσουν πριν ολοκληρωθεί η σύγκρουση στο Ιράν.

Μιλώντας στη δημοσιογράφο Κριστιάν Αμανπούρ από το Κίεβο, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι, αν και συνεχίζονται τεχνικές επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν «βλέπει περιθώριο για συνάντηση» μέχρι να «κλείσει το ζήτημα του Ιράν».

Τόνισε επίσης ότι αποτελεί «πρόκληση» το γεγονός ότι η ίδια ομάδα Αμερικανών διαπραγματευτών υπό τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, χειρίζεται τόσο τις συνομιλίες για το Ιράν όσο και για την Ουκρανία.

Παράλληλα, σημείωσε ότι κατανοεί το ενδιαφέρον των ΗΠΑ στο Ιράν, υπογραμμίζοντας όμως ότι δεν πρέπει να ξεχαστεί η Ουκρανία, όπου οι μάχες συνεχίζονται.

Βολοντίμιρ Ζελένσκι

