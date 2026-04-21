SUPER 3 για Αντετοκούνμπο: “Iστορική μέρα, όλη η οικογένεια του Άρη να σταθεί στο ύψος της στιγμής”

Στην παρουσία των Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο στο Nick Galis Hall, στον εντός έδρας αγώνα με τον Πανιώνιο, αναφέρθηκε ο SUPER 3 σε ανάρτησή του στα social media, υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων, πως «αυτό που θα δημιουργηθεί δεν πρέπει απλών να εντυπωσιάσει, πρέπει να κάνει όλη την Ευρώπη να παραμιλά».

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Το Σάββατο 25 Απριλίου δεν ξημερώνει απλώς μια ακόμη αγωνιστική ημέρα, ξημερώνει μια στιγμή που κουβαλάει μέσα της ιστορία και το αποτύπωμα ενός συλλόγου που δεν λύγισε ποτέ.

Το ιστορικό Nick Galis Hall, το δικό μας Παλέ, ετοιμάζεται να υποδεχθεί όχι μόνο έναν σπουδαίο αγώνα, αλλά και πρόσωπα που έχουν αφήσει το στίγμα τους πέρα από τα όρια του αθλήματος. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ένας αθλητής που εκπροσωπεί την κορυφή του παγκόσμιου μπάσκετ, θα βρεθεί στο σπίτι του ΑΡΗ, μαζί με τον μεγαλομέτοχο της ομάδας Richard Hsiao και τον Θανάση Αντετοκούνμπο.

Η παρουσία τους δεν είναι απλώς τιμή, είναι μια δυνατή υπενθύμιση του μεγέθους του συλλόγου, της δυναμικής του κόσμου του και του πόσο μακριά μπορεί να φτάσει όταν όλοι γίνονται ένα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, καλείται ολόκληρη η οικογένεια του ΑΡΗ να σταθεί στο ύψος της στιγμής και να μετατρέψει το Παλέ σε μια εικόνα που θα μείνει χαραγμένη. Αυτό που θα δημιουργηθεί δεν πρέπει απλώς να εντυπωσιάσει, πρέπει να κάνει όλη την Ευρώπη να παραμιλά.

Γι’ αυτό υποχρεωτικα, ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ. ΟΛΟΙ ΜΕ ΚΑΣΚΟΛ. ΟΛΟΙ ΦΩΝΗ ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΑ. Δεν είναι προτροπή, είναι υποχρέωση. Για όσους δεν διαθέτουν κασκόλ, θα υπάρχει δυνατότητα προμήθειας τόσο από τον σύνδεσμο στο Café De Sport όσο και από τη μπουτίκ της ομάδας. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, τα πράγματα είναι απλά, κανένας με κινητό στο χέρι, κανένας θεατής. Όλοι όρθιοι, όλοι πάνω-κάτω, όλοι φωνή χωρίς σταματημό.

Το γήπεδο οδεύει σε ακόμη ένα sold out. Τα τελευταία ελάχιστα εισιτήρια διατίθενται από τον Κεντρικό SUPER 3 (μετά τις 19:30) και την ημέρα του αγώνα από το café του Παλέ. Η τιμή εισιτηρίου είναι 15€. Για όσους δεν καταφέρουν να μπουν, η παρουσία έξω από το γήπεδο είναι εξίσου σημαντική. Η πόλη θα κινηθεί σε ρυθμούς ΑΡΗ. Αυτό που θα ζήσουμε δεν περιορίζεται σε 40 λεπτά αγώνα, είναι κάτι μεγαλύτερο.

Το Σάββατο δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι. Είναι μια ιστορική μέρα. Είναι μια στιγμή που δείχνει τι σημαίνει να είσαι ΑΡΗΣ. ΑΡΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ SUPER 3».