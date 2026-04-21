“Ορμόνες της χαράς” και πώς να τις ενεργοποιήσετε φυσικά

Όλοι μας καθημερινά ενεργοποιούμε τις «ορμόνες της χαράς» χωρίς καν να το συνειδητοποιούμε. Άλλοι κυνηγούν την ευφορία μέσα από τη σωματική άσκηση, οι φίλοι γελούν με ένα αστείο ή μια κοινή ανάμνηση, ζευγάρια έρχονται πιο κοντά μέσα από τη σωματική επαφή και άλλοι παίρνουν ικανοποίηση παλεύοντας να φέρουν σε πέρας μια απαιτητική δουλειά ή να πετύχουν έναν δύσκολο στόχο. Επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι τέτοιες καθημερινές συμπεριφορές έχουν ισχυρή βιολογική επίδραση, καθώς ενεργοποιούν μηχανισμούς στον οργανισμό που οδηγούν στην απελευθέρωση συγκεκριμένων ορμονών και νευροδιαβιβαστών.

Ωστόσο, δεν ενεργοποιούνται όλες οι χημικές αντιδράσεις με κάθε δραστηριότητα. Επιπλέον, η παραγωγή αυτών των ουσιών δεν είναι ίδια για όλους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, γενετικοί ή άλλοι παράγοντες επηρεάζουν την ικανότητα παραγωγής τους, καθιστώντας τη φαρμακευτική αγωγή απαραίτητη, όταν εντοπίζεται έλλειψή τους.

Για τους περισσότερους ανθρώπους όμως, η κατανόηση των φυσικών «ενεργοποιητών» αυτών των ορμονών μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά την καθημερινότητα.

Τι είναι οι «ορμόνες ευτυχίας»

Ο εγκέφαλος ανταποκρίνεται σε ερεθίσματα παράγοντας νευροδιαβιβαστές, δηλαδή χημικούς αγγελιοφόρους που επηρεάζουν λειτουργίες και συναισθήματα.

Τέσσερις από αυτούς ξεχωρίζουν για τον ρόλο τους στην ευεξία:

ντοπαμίνη

σεροτονίνη

ενδορφίνες

οξυτοκίνη

Παρότι συχνά εξετάζονται ξεχωριστά, σύγχρονες έρευνες δείχνουν ότι λειτουργούν αλληλεπιδραστικά. Η ψυχική ισορροπία εξαρτάται από τη μεταξύ τους ισορροπία και όχι από την υπερενίσχυση μίας μόνο.

Η δρ. Άννα Λέμπκε, ψυχίατρος και καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, εξηγεί ότι ακόμη και η σκέψη ενός αγαπημένου φαγητού, όπως η σοκολάτα, μπορεί να ενεργοποιήσει την απελευθέρωση ντοπαμίνης. Αυτό δεν προσφέρει μόνο ευχαρίστηση, αλλά δημιουργεί και το κίνητρο για δράση.

Η καθηγήτρια Λορέτα Γκρατσιάνο Μπρούνεϊνγκ, ομότιμη καθηγήτρια στο California State University, East Bay και συγγραφέας του βιβλίου «Habits of a Happy Brain», επισημαίνει ότι αυτές οι ουσίες δεν μπορούν να παραμένουν συνεχώς ενεργές. Χρειάζονται «παύση» ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά την επόμενη φορά.

Ντοπαμίνη: το σύστημα ανταμοιβής του εγκεφάλου

Η ντοπαμίνη αποτελεί βασικό στοιχείο του μηχανισμού ανταμοιβής. Παράγεται σε περιοχές του μέσου εγκεφάλου και συνδέεται με την ευχαρίστηση αλλά και το κίνητρο.

Δραστηριότητες που την ενεργοποιούν:

κατανάλωση αγαπημένων τροφών

άσκηση και αυτοφροντίδα

επίτευξη στόχων

Η δρ. Λέμπκε προειδοποιεί ότι ουσίες όπως το αλκοόλ ή τα ναρκωτικά μπορούν να προκαλέσουν υπερβολική απελευθέρωση ντοπαμίνης, οδηγώντας όμως μακροπρόθεσμα σε έλλειψή της και καταθλιπτικά συμπτώματα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι δραστηριότητες που απαιτούν προσπάθεια, όπως μια απαιτητική προπόνηση ή ένα δύσκολο έργο, προκαλούν ισχυρότερη ανταμοιβή από τις εύκολες.

Σεροτονίνη: ο φυσικός ρυθμιστής της διάθεσης

Η σεροτονίνη είναι γνωστή για τη συμβολή της στη σταθερότητα της διάθεσης. Χαμηλά επίπεδα συνδέονται με την κατάθλιψη, ενώ πολλά αντικαταθλιπτικά στοχεύουν στην αύξησή της.

Ο δρ. Έμεραν Μέιερ, διευθυντής του G. Oppenheimer Center for Neurobiology of Stress and Resilience στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, εξηγεί ότι η σεροτονίνη παράγεται κυρίως στο έντερο και όχι μόνο στον εγκέφαλο.

Η σεροτονίνη:

βελτιώνει τη μνήμη και τη μάθηση

ενισχύει τη χαλάρωση

βοηθά στον έλεγχο της παρορμητικότητας

Παράγοντες που την ενισχύουν είναι η έκθεση στον ήλιο, η άσκηση, ο διαλογισμός και η αυτονομία στην καθημερινή ζωή.

Ενδορφίνες: τα φυσικά παυσίπονα του σώματος

Οι ενδορφίνες λειτουργούν ως φυσικά αναλγητικά. Οι ορμόνες αυτές αράγονται στην υπόφυση και μειώνουν τον πόνο και το στρες. Η Λορέτα Γκρατσιάνο Μπρούνεϊνγκ, καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, εξηγεί ότι το γέλιο ενεργοποιεί βαθιούς μύες, προκαλώντας μικρή αλλά ουσιαστική απελευθέρωση ενδορφινών.

Ενεργοποιούνται μέσω:

έντονης άσκησης

μουσικής και ψυχαγωγίας

γέλιου και κοινωνικής επαφής

Μελέτη του 2026 έδειξε ότι η σωματική επαφή και η κοινωνική σύνδεση μπορούν να ενισχύσουν τις ενδορφίνες, μειώνοντας τον πόνο και βελτιώνοντας τη διάθεση, ενώ έρευνα του Johns Hopkins επιβεβαιώνει την ενεργοποίηση μέσω άσκησης. Αν και σύμφωνα με τη μελέτη, η ευφορία μετά την άσκηση σχετίζεται συχνά και με άλλες ουσίες, όπως τα ενδοκανναβινοειδή.

Οξυτοκίνη: η ορμόνη της σύνδεσης

Η οξυτοκίνη παράγεται στον υποθάλαμο και απελευθερώνεται από την υπόφυση. Αρχικά συνδέθηκε με τον τοκετό και τη γαλουχία, αλλά σήμερα θεωρείται κεντρική για τις κοινωνικές σχέσεις.

Ενισχύει:

την εμπιστοσύνη

τη συναισθηματική σύνδεση

τη συνεργασία

Ο καθηγητής ψυχολογίας και νευροεπιστήμης Κεντ Μπέριτζ από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν σημειώνει ότι η οξυτοκίνη δεν προκαλεί μόνο θετικά συναισθήματα, αλλά μπορεί να ενισχύσει και τη ζήλια ή άλλες έντονες κοινωνικές αντιδράσεις.

Ενεργοποιείται κυρίως μέσω της σωματικής επαφής, όπως αγκαλιές και χειραψίες, αλλά και μέσω κοινωνικών αλληλεπιδράσεων ή επαφής με κατοικίδια.

Πόσο διαρκεί η «φυσική ευφορία»

Κάθε ορμόνη απελευθερώνεται για σύντομο χρονικό διάστημα. Η καθηγήτρια Μπρούνεϊνγκ επισημαίνει ότι η ευχάριστη αίσθηση υποχωρεί μόλις ολοκληρωθεί ο μεταβολισμός της ουσίας. Ο δρ. Μέιερ εξηγεί ότι:

η ντοπαμίνη και οι ενδορφίνες έχουν πιο σύντομη δράση

η σεροτονίνη και η οξυτοκίνη διαρκούν περισσότερο

Τελικά, ο οργανισμός επιστρέφει στη βασική του κατάσταση και χρειάζεται νέα ερεθίσματα για να επαναλάβει τον κύκλο. Η βασική αρχή παραμένει απλή: η ευεξία δεν είναι αποτέλεσμα μιας στιγμής, αλλά συνεχούς ενεργοποίησης υγιών συμπεριφορών.

Πηγή: iatropedia.gr