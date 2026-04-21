Χριστίνα Μπόμπα: Μετά τη μητρότητα έκοψα την κοινωνική μου ζωή – Δεν το θέλω

Η Χριστίνα Μπόμπα μίλησε για το πώς η μητρότητα άλλαξε ριζικά την καθημερινότητά της, στο vidcast «BeWell» με καλεσμένη τη Βασιλική Μιλλούση.

«Εγώ αυτό που έτσι παρατήρησα λίγο μετά τη μητρότητα και βλέποντας όλο αυτό το μαγικό ρόλο του να είσαι μαμά, αλλά και πόσο ο χρόνος παίρνει άλλη διάσταση. Δηλαδή μερικές φορές λέω ότι παλιά έλεγα δεν έχω χρόνο και λέω, πού ήταν αυτό; Τι εννοούσα δεν είχα χρόνο; Γιατί έλεγα δεν έχω χρόνο; Πώς μπορεί να το έλεγα αυτό; Γιατί η μητρότητα είναι κάτι που δεν θες εσύ με τίποτα να το βγάλεις από προτεραιότητα», είπε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Είναι πηγαία η ανάγκη σου να συνδέεσαι με τα παιδιά σου καθημερινά, πολλή ώρα, να είσαι εκεί. Αυτό που κατάλαβα και είναι λίγο περίεργο, δεν ξέρω αν έχει συμβεί και σε σένα, είναι ότι σιγά-σιγά, σταδιακά, άρχισα να εστιάζω πάντα στη μητρότητα, που ήταν η νούμερο ένα προτεραιότητά μου, και τα άλλα να εναλλάσσονται βάσει προτεραιότητας».

«Και πολλές φορές θυσίασα πολύ έντονα, και ακόμα είναι το πρώτο που μπορεί να κόψω, την κοινωνική μου ζωή. Δηλαδή ας πούμε, δεν θα βγω, δεν θα… Τελείωσε, ούτε καν το σκέφτομαι, ούτε καν το θεωρώ θυσία, βασικά δεν είναι θυσία γιατί δεν το θέλω. Αλλά αρχίζεις και λες, είμαι μαμά και κάτι άλλο», κατέληξε η Χριστίνα Μπόμπα.