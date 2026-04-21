Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ήταν η πιο δύσκολη σεζόν της καριέρας μου – Μιλγουόκι, η δική μου πόλη

Η σεζόν στο NBA για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους Μιλγουόκι Μπακς πήρε πρόωρο τέλος, με τα “Ελάφια” να μη μπαίνουν στην post season (δεν μπόρεσαν να μπουν ούτε στα play-in)!

Μετά από δέκα χρόνια, ο Μιλγουόκι Μπακς έμειναν εκτός playoffs, με τις αλλαγές στην ομάδα να έχουν ήδη αρχίσει ενόψει της νέας σεζόν και φυσικά την υπόθεση παραμονής ή όχι του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην ομάδα να είναι το πιο μεγάλο ζήτημα.

Με ανάρτησή του στα social media, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρουσίασε κάποιες στιγμές από τη σεζόν, με τον ίδιο να αναφέρεται σε μια “από τις πιο δύσκολες σεζόν της καριέρας του”.

Ο “Greek freak” ευχαρίστησε τον κόσμο των Μπακς για την στήριξή του και τόνισε ότι θα αναγεννηθεί από τις στάχτες του (μετά από μια χρονιά που έμεινε αρκετό διάστημα εκτός δράσης, λόγω τραυματισμών), ενώ χαρακτήρισε το Μιλγουόκι “δική του πόλη”!

“13η χρονιά. Αυτή ήταν μία από τις πιο δύσκολες σεζόν της καριέρας μου, αλλά όπως λένε, θα αναγεννηθώ από τις στάχτες μου, σαν φοίνικας. Στην πόλη του Μιλγουόκι, τη δική μου πόλη, σας ευχαριστώ για την αδιάκοπη αγάπη και την υποστήριξή σας”.

Γιάννης Αντετοκούνμπο

