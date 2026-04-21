Μελίνα Ασλανίδου: Με τρομάζει το ΑΙ, δεν είναι μια ψυχή από πίσω, είναι ένα μηχάνημα

Τη δημιουργία τραγουδιών με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης σχολίασε η Μελίνα Ασλανίδου, εκφράζοντας τον φόβο της γι’ αυτή την εξέλιξη στο κλάδο της.

Η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε ότι πρόκειται για κάτι που την τρομάζει, αφού τον ρόλο του δημιουργού αναλαμβάνει ένα μηχάνημα και όχι ένας άνθρωπος.

«Πιστεύω ότι κάθε διασκευή που έρχεται στο σήμερα, είναι μία καινούργια πρόταση. Το σημαντικό στη διασκευή είναι να υπάρχει μία πρόταση και απόλυτος σεβασμός. Με τρομάζει το ΑΙ. Δεν είναι ένας άνθρωπος. Δεν είναι μια ψυχή από πίσω. Είναι ένα μηχάνημα. Θεωρώ ότι είναι πολύ τρομακτικό», σχολίασε η Μελίνα Ασλανίδου στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται το πρωί της Τρίτης 21 Απριλίου.

Σχετικά με το ενδεχόμενο να αποτελέσει μέρος κάποιου τηλεοπτικού προγράμματος, η τραγουδίστρια, που στο παρελθόν είχε συμμετάσχει ως coach στο “The Voice”, ξεκαθάρισε πως δεν είναι στα άμεσα σχέδιά της.

Παρόλα αυτά, δεν είναι αρνητική σε πρόταση που ίσως έρθει. «Στα σχέδιά μου δεν είναι. Άμεσα δεν το βλέπω να γίνεται κάτι τέτοιο. Αλλά δεν είμαι κλειστή σε μία τέτοια πρόταση», διευκρίνισε.

