Συνελήφθη άνδρας στις Σέρρες για κατοχή ναρκωτικών – Τα “ξετρύπωσε” ο αστυνομικός σκύλος “Roxy”

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σέρρες, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στην κατοχή του άνδρα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο συσκευασίες με κάνναβη συνολικού βάρους 1,4 γραμμαρίων, καθώς και ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του, με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών «Roxy», όπου βρέθηκαν επιπλέον ποσότητες ναρκωτικών και σχετικά αντικείμενα. Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν δύο συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 36 γραμμαρίων, ακόμη μία ποσότητα 2 γραμμαρίων, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, δύο πλαστικοί τρίφτες και ένα μαχαίρι.

