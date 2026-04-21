Κεφαλονιά: “Η Μυρτώ έπεσε θύμα οργάνωσης – Υπάρχουν και άλλα παιδιά παγιδευμένα” λέει ο πατέρας της 19χρονης

Ο πατέρας της 19χρονης Μυρτώς που έχασε τη ζωή της στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, μίλησε στο ΕΡΤnews και την εκπομπή Newsroom, λέγοντας ότι η κόρη του τον επισκέπτεται σε καθημερινή βάση και του ζητά δικαίωση, αλλά και να βοηθήσει όσα παιδιά μπορεί να βρίσκονται στη θέση της.

Ο κ. Χαράλαμπος ανέφερε ότι «πρέπει να προστατεύουμε όλα τα παιδιά από τον κάθε αληταρά που θα βρεθεί στον δρόμο τους». Σημείωσε, μάλιστα, ότι η Μυρτώ πήγαινε σε μια ιδιωτική σχολή στην Κεφαλονιά, καθώς ο ίδιος φοβόταν την εγκληματικότητα των Αθηνών, «αλλά αποδείχθηκε ότι στην Κεφαλονιά ότι έχουμε μεγαλύτερη εγκληματικότητα».

«Έχουμε εγκληματικότητα που δεν υπήρχε στο Σικάγο το 1930. Υπάρχουν οργανωμένες ομάδες κάτω από τη μύτη μας και εθελοτυφλούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι «η Μυρτώ δεν ήταν ναρκομανής. Τρώγαμε δεν έπινε ούτε μισό ποτήρι κρασί». Πρόσθεσε ότι η κόρη του «παγιδεύτηκε από μια οργάνωση με αρχηγό, υπαρχηγό και μπράβους, ενώ εμπλέκονται και πολλά άλλα άτομα».

«Πρέπει να πιάσουμε από την αρχή την υπόθεση και να φτάσουμε μέχρι το τέλος για να γλυτώσουμε τα παιδιά μας. Υπάρχουν πολλά παιδιά που έχουν παγιδευτεί. Εγώ έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου, έχω χάσει όλο το σύμπαν».

Δημογλίδου: Πιθανό να προκύψουν νέα στοιχεία από κινητά και άρση απορρήτου

Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών, με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, να δίνει διευκρινίσεις στο ΕΡΤnews σχετικά με την πορεία της υπόθεσης.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, κατά τη διάρκεια της προανάκρισης προέκυψαν τρία άτομα που φαίνεται να βρίσκονταν στο ίδιο δωμάτιο με την άτυχη κοπέλα τη στιγμή που έχασε τις αισθήσεις της. Οι τρεις αυτοί κατηγορούμενοι συνελήφθησαν και, μετά τις απολογίες τους, προφυλακίστηκαν με τις κατηγορίες που τους αποδόθηκαν από την αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Ωστόσο, όπως διευκρίνισε η κα Δημογλίδου, η έρευνα παραμένει ανοιχτή, καθώς η εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων –όπως τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων– αλλά και η άρση τηλεφωνικού απορρήτου ενδέχεται να φέρουν στο φως νέα δεδομένα. «Μπορεί να προκύψουν και άλλα αδικήματα ή και άλλοι εμπλεκόμενοι που δεν αναδείχθηκαν από την αρχική προανάκριση», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Μέχρι στιγμής, πάντως, από τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί δεν προκύπτουν άλλες κατηγορίες πέραν της ανθρωποκτονίας διά παραλείψεως και της χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Καθοριστικής σημασίας για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης θεωρούνται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένονται τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια θανάτου της 19χρονης», επισήμανε.

Η κα Δημογλίδου δήλωσε ότι «οι Αρχές συνεχίζουν τη συλλογή και ανάλυση οπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας τόσο εντός του ξενοδοχείου όσο και από τον περιβάλλοντα χώρο, ενώ εξετάζεται και η λειτουργικότητα των καταγραφικών συστημάτων μέσω τεχνικών ελέγχων. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν κρίσιμες ενέργειες πριν ή μετά το περιστατικό».

«Στο πλαίσιο της έρευνας, έχει ήδη εξεταστεί ως μάρτυρας ένας 66χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να είχε επικοινωνία με την κοπέλα και έναν εκ των κατηγορουμένων πριν τον θάνατό της, χωρίς ωστόσο να αντιμετωπίζει κάποια κατηγορία.

Την ίδια στιγμή, οι αστυνομικές αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο να βρίσκονταν και άλλα άτομα στο ξενοδοχείο το μοιραίο βράδυ, τα οποία ενδέχεται να διαθέτουν χρήσιμες πληροφορίες. Όπως επισημάνθηκε, μέχρι στιγμής μόνο ο 66χρονος προσήλθε αυτοβούλως στις Αρχές, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες εντοπισμού πιθανών μαρτύρων», κατέληξε.