Ένα δισ. ευρώ η ζημιά στο Δημόσιο από το κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων με τον “Πούτιν” και τον “Πρόεδρο”: Δεσμεύτηκαν ξενοδοχείο, ακόμα και τάνκερ

Ένα δις ευρώ ζημιά προκάλεσε στο Δημόσιο μέσα οκτώ χρόνια η δράση του κυκλώματος λαθραίων τσιγάρων, η οποία αποκαλύφθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο από την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικού Χρήματος, μετά από έρευνα τεσσάρων μηνών.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το protothema.gr, με διάταξη του επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν ανά την Ελλάδα και ειδικά στις Κυκλάδες, 42 ακίνητα, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνεται ξενοδοχειακή μονάδα, βίλες, μεζονέτες, ένα εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο που γινόταν η επεξεργασία των λαθραίων τσιγάρων, κ.λπ., 76 σκάφη, ανάμεσα στα οποία είναι 3 τάνκερ (τα δύο μεταφοράς κοντέινερ και ένα μεταφοράς πετρελαίου) και δύο εμπορικά τα οποία προσφέρονταν για ενοικίαση, 26 αυτοκίνητα τα περισσότερα πολυτελή (Πόρσε, Land Rover, κ.λπ.), φορτηγά, ρυμουλκούμενα, τροχόσπιτα, κ.λπ. Ακόμη, δεσμευτήκαν και τραπεζικοί λογαριασμοί.

Στην υπόθεση εμπλέκονται 38 φυσικά πρόσωπα ορισμένα εκ των οποίων έχουν ήδη προφυλακιστεί και 21 νομικά πρόσωπα με μορφή, Ανώνυμων Εταιρειών, ΕΠΕ, ναυτιλιακών εταιρειών, κ.λπ.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και δύο αδέρφια με τις κωδικές ονομασίες «Πρόεδρος» και «Πούτιν» οι οποίοι φέρονται ως εγκέφαλοι του κυκλώματος.

Τουλάχιστον 4 πρόσωπα που συνδέονται με μία οικογένεια φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ οι υπόλοιποι λειτουργούσαν ως συνεργοί ή «δορυφόροι» τους.

Το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος γινόταν μέσα από εταιρείες «φαντάσματα», εικονικά τιμολόγια, ψευδείς βεβαιώσεις και άλλες έκνομες πράξεις.

Ο κ. Βουρλιώτης, απέστειλε το 130 σελίδων πόρισμα που συνέταξε στην Εισαγγελία για τις περαιτέρω ενέργειες.