Δάκρυσε η Μαρία Μπεκατώρου: Ήταν η ευκαιρία μου και άνοιξα τα φτερά μου

Δεν έκρυψε τη συγκίνησή της η Μαρία Μπεκατώρου στο επεισόδιο της Τρίτης (21/4) του The Chase, όταν μια ερώτηση την έκανε να γυρίσει πίσω σε μια πολύ σημαντική στιγμή της πορείας της.

Η αφορμή δόθηκε μέσα από μια ερώτηση για το Just the 2 of Us. Ο παίκτης απάντησε σωστά ότι παρουσιαστής ήταν ο Γιώργος Καπουτζίδης στο MEGA το 2010, με την παρουσιάστρια να επιβεβαιώνει — εμφανώς φορτισμένη — την απάντηση.

Λίγο αργότερα, η Μαρία Μπεκατώρου προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση: «Συγκινούμαι, θέλω να σου πω. Ήταν η ευκαιρία μου και άνοιξα τα φτερά μου», είπε εμφανώς φορτισμένη, σκουπίζοντας το δάκρυ της.

«Πού να φανταζόμουν τότε ότι θα πήγαινα εκεί εγώ να συμμετέχω και μετά, να… σήμερα πού είμαστε. Παναγία μου!», πρόσθεσε κάνοντας τον σταυρό της. «Ένα φανταστικό σόου αυτό που είχε γίνει τότε», κατέληξε.