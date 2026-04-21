Πάνος Μουζουράκης για Eurovision: Μπράβο στον Akyla αλλά φέτος είμαι πιο πολύ με τις χώρες που αποχώρησαν

Ο Πάνος Μουζουράκης παραχώρησε δηλώσεις σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών, οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Τρίτης (21-04-2026) από την εκπομπή «Happy Day». Ο καλλιτέχνης δέχτηκε ερώτηση για τη φετινή Eurovision, για τη συμμετοχή του Akyla αλλά και για το αν την επόμενη τηλεοπτική σεζόν θα υπάρξει ένας νέος κύκλος του «The Voice».

Ο Πάνος Μουζουράκης έδειξε να συμφωνεί με τις χώρες που αποφάσισαν να αποχωρήσουν από την φετινή Eurovision, ως αντίδραση για τη συμμετοχή του Ισραήλ. «Μπράβο στον Ακύλα που μπόρεσε να τα καταφέρει αλλά εγώ είμαι πιο πολύ με τις χώρες που αποχώρησαν από τον διαγωνισμό» είπε χαρακτηριστικά μπροστά στις κάμερες.

Σε άλλο σημείο ανέφερε: «Η βάφτιση θα γίνει το καλοκαίρι εκτός Αθηνών. Δεν θα είναι κλειστή. Υπάρχουν τρεις νονοί, ήθελα να “λαδωθεί” καλά. Η μία θα είναι η Έλενα Παπαρίζου. Το μυστικό της επιτυχίας στον γάμο είναι ο πεθερός και η πεθερά μου», μοιράστηκε ο Πάνος Μουζουράκης.

Για μουσικό talent show του ΣΚΑΪ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν ξέρω τι θα γίνει του χρόνου με το Voice. Μας ενημερώνουν μία εβδομάδα πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα».