MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Η Πειραιώς στηρίζει τη Δημόσια Υγεία με Δωρεές Εξοπλισμού στο Λαϊκό Νοσοκομείο και το  ΕΚΑΒ

|
THESTIVAL TEAM

Η Πειραιώς, αναγνωρίζοντας ότι η δημόσια Υγεία αποτελεί θεμέλιο της κοινωνικής συνοχής και της ποιότητας ζωής, προχωρά σε στοχευμένες παρεμβάσεις ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του έργου των λειτουργών του.

Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων αναγκών και προκλήσεων, η Τράπεζα επιλέγει να συμβάλλει έμπρακτα, με πρωτοβουλίες που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και την άμεση φροντίδα των ασθενών.

Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται άμεσα οι ακόλουθες δράσεις:

• Η δωρεά ενός ρομποτικού χειρουργικού συστήματος DaVinci XI model IS4000 στο Γενικό Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών.Το σύστημα αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά τις δυνατότητες διενέργειας προηγμένων χειρουργικών επεμβάσεων, ενισχύοντας την ποιότητα και την ακρίβεια της ιατρικής φροντίδας.

• Η δωρεά εξοπλισμού ολοκληρωμένων συστημάτων ναρθηκοποίησης και ακινητοποίησης πολυτραυματιών, για όλα τα ασθενοφόρα πανελλαδικά του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ). Ο εξοπλισμός αυτός ενισχύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα των πληρωμάτων ασθενοφόρων και συμβάλλει ουσιαστικά στην προνοσοκομειακή αντιμετώπιση βαρέων τραυματισμών.

Για την Πειραιώς, η στήριξη της δημόσιας Υγείας δεν αποτελεί απλώς πράξη κοινωνικής ευθύνης. Αποτελεί επένδυση στην ανθεκτικότητα της κοινωνίας, στην ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας και, τελικά, στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.

Με παρεμβάσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες, η Πειραιώς επιδιώκει να συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση ενός συστήματος Υγείας, που βρίσκεται καθημερινά στην πρώτη γραμμή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 24 ώρες πριν

Χαλκιδική: Μήνυση για την κτηνωδία με τη θανάτωση 21 σκύλων κατέθεσε ο Δήμος Πολυγύρου – Η έκκληση για πληροφορίες

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 5 ώρες πριν

Σεισμός στην Κεφαλονιά μεγέθους 3,6 Ρίχτερ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Το συγκινητικό βίντεο για την συμπλήρωση των 100 ετών του συλλόγου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σε κρίσιμη κατάσταση νεαρός μετά από πτώση από ύψος – Άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Μαρινάκης από Θεσσαλονίκη: Στόχος να παραδοθεί το Μετρό στην Καλαμαριά πριν από τη ΔΕΘ – Τι είπε για Flyover, σχολεία και συγκοινωνίες

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 7 ώρες πριν

Κοινωνικός Τουρισμός: Ανοίγει από σήμερα η πλατφόρμα των αιτήσεων – Οι δικαιούχοι