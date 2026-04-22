Ενισχύεται το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Χαλκηδόνος με οκτώ νέους μόνιμους υπαλλήλους

Οκτώ νέοι μόνιμοι υπάλληλοι ορκίστηκαν σήμερα ενώπιον του Δημάρχου Χαλκηδόνος, Σταύρου Αναγνωστόπουλου, της Γενικής Γραμματέως Ευλαμπίας Μπουρουτζή και υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου, ενισχύοντας ουσιαστικά τις υπηρεσίες του Δήμου Χαλκηδόνος.

Οι νέοι υπάλληλοι θα στελεχώσουν καίριες υπηρεσιακές δομές και συγκεκριμένα το Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου, το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας – Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και το Τμήμα Τεχνικών Έργων, Μελετών και Συγκοινωνιών, συμβάλλοντας στην κάλυψη αυξημένων αναγκών και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος, Σταύρος Αναγνωστόπουλος, καλωσόρισε τους νέους υπαλλήλους στο δυναμικό του Δήμου και τους ευχήθηκε καλή δύναμη και επιτυχία στην άσκηση των καθηκόντων τους, υπογραμμίζοντας ότι η στελέχωση των υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό ενισχύει την αποτελεσματικότητα της διοίκησης και βελτιώνει την καθημερινότητα των δημοτών. «Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου μας αποτελεί σημαντικό βήμα για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, ιδιαίτερα σε τομείς πρώτης γραμμής, όπως η καθαριότητα, η διοικητική υποστήριξη και οι τεχνικές υπηρεσίες», είπε ο κ. Αναγνωστόπουλος.

Οι νέοι υπάλληλοι είναι:

  • Αθανάσιος Ζαχαρίας Κατσάρας, ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων
  • Γεώργιος Χαρίλαος Κορδωνούλης, ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων
  • Όλγα Ευάγγελος Πέικου, ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων
  • Σοφία Αντωνία Πηλείδου, ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων
  • Αργυρώ Ζαχαρίας Ράπτη, ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων
  • Σταύρος Γεώργιος Τσολακίδης, ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων
  • Χρυσούλα Φωτίος Τσακίρη, ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού (Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας – Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού)
  • Νικηφόρος Χρήστος Χριστοφορίδης, ΔΕ Πληροφορικής (Τμήμα Τεχνικών Έργων, Μελετών και Συγκοινωνιών)

Δήμος Χαλκηδόνος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Σύντροφος 19χρονης Μυρτώς: Υπήρξαν τυπικές επικοινωνίες το μοιραίο βράδυ, δεν ισχύει ότι με προσκάλεσε στο δωμάτιο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Αποσωληνώθηκε και επικοινωνεί με το περιβάλλον η 16χρονη που παρασύρθηκε από μηχανή στη Λιοσίων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η μεγάλη αγορά των χειροτεχνών “By Hand Festival” στη ΔΕΘ

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Συγκλονίζει ο Αντίνοος Αλμπάνης για τη μάχη με τον καρκίνο: “Έχει μια αγριάδα όλο αυτό που σε κάνει να είσαι αμήχανος και πάρα πολύ μόνος”

ΥΓΕΙΑ 2 ώρες πριν

Συναγερμός στη Ζάκυνθο με τα κρούσματα πιθανής λεπτοσπείρωσης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Γκιλφόιλ: Όταν οι Αμερικανοί και οι Έλληνες στέκονται μαζί, δεν υπάρχει όριο σε αυτό που μπορούμε να πετύχουμε