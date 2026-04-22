Ενισχύεται το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Χαλκηδόνος με οκτώ νέους μόνιμους υπαλλήλους

Οκτώ νέοι μόνιμοι υπάλληλοι ορκίστηκαν σήμερα ενώπιον του Δημάρχου Χαλκηδόνος, Σταύρου Αναγνωστόπουλου, της Γενικής Γραμματέως Ευλαμπίας Μπουρουτζή και υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου, ενισχύοντας ουσιαστικά τις υπηρεσίες του Δήμου Χαλκηδόνος.

Οι νέοι υπάλληλοι θα στελεχώσουν καίριες υπηρεσιακές δομές και συγκεκριμένα το Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου, το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας – Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και το Τμήμα Τεχνικών Έργων, Μελετών και Συγκοινωνιών, συμβάλλοντας στην κάλυψη αυξημένων αναγκών και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος, Σταύρος Αναγνωστόπουλος, καλωσόρισε τους νέους υπαλλήλους στο δυναμικό του Δήμου και τους ευχήθηκε καλή δύναμη και επιτυχία στην άσκηση των καθηκόντων τους, υπογραμμίζοντας ότι η στελέχωση των υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό ενισχύει την αποτελεσματικότητα της διοίκησης και βελτιώνει την καθημερινότητα των δημοτών. «Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου μας αποτελεί σημαντικό βήμα για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, ιδιαίτερα σε τομείς πρώτης γραμμής, όπως η καθαριότητα, η διοικητική υποστήριξη και οι τεχνικές υπηρεσίες», είπε ο κ. Αναγνωστόπουλος.

Οι νέοι υπάλληλοι είναι: