Βελόπουλος: Είναι ντροπή να βλέπεις να καταστρέφεται η κτηνοτροφία στη Λέσβο και ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, να πηγαίνουν μόνο και μόνο για να σκυλέψουν ψήφους

«Είναι ντροπή να βλέπεις ζώα να θάβονται όπως-όπως και να καταστρέφεται η κτηνοτροφία στην Λέσβο και οι υπαίτιοι της καταστροφής, τα κόμματα που κυβέρνησαν, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, να πηγαίνουν μόνο και μόνο για να σκυλέψουν ψήφους», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, πρόσθεσε: «Διαγραφή τώρα των χρεών, άμεση οικονομική βοήθεια και κυρίως να αφεθεί το νησί ελεύθερο, με εμβολιασμούς στα ζώα, για να επιβιώσει. Όπως ακριβώς έκαναν και στην Κύπρο».