Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Μας φαίνεται περιττό το βήμα του γάμου, γίνεται μόνο για θρησκευτικούς λόγους

Στο Πρωινό και τον Γρηγόρη Μπάκα παραχώρησε δηλώσεις η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια απάντησε, μεταξύ άλλων, και για το γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη.

«Δεν έχω ακόμα την τοποθεσία του γάμου. Σας ορκίζομαι! Δεν το έχω!», είπε αρχικά η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανέφερε στη συνέχεια: «Δεν θα επέλεγα το Αιγαίο, ούτε νησί, θα ήθελα κάτι πιο εύκολο, ξεκούραστο, προσβάσιμο, κάτι που να μην κουραστούν οι καλεσμένοι. Εγώ θα ήθελα ιδανικά να γίνει εντός Αττικής, ο σύντροφός μου εκτός Αττικής σίγουρα».

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου πρόσθεσε επίσης: «Έχω κάνει γάμο τύπου Χόλιγουντ. Ο ελληνικός γάμος μου λείπει. Είναι δύσκολα τα πράγματα, μάλλον επειδή έχουμε ξαναπαντρευτεί. Οι καλεσμένοι μειώθηκαν».

Κλείνοντας, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είπε: «Νομίζω ότι επειδή έχουμε κάνει αυτό το βήμα (του γάμου), μας φαίνεται λίγο περιττό. Γίνεται μόνο για θρησκευτικούς λόγους. Ίσως να μη χρειάζεται καν. Ίσως να έπρεπε να κάνουμε ένα πάρτι».