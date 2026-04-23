Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Μας φαίνεται περιττό το βήμα του γάμου, γίνεται μόνο για θρησκευτικούς λόγους

Στο Πρωινό και τον Γρηγόρη Μπάκα παραχώρησε δηλώσεις η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια απάντησε, μεταξύ άλλων, και για το γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη.

«Δεν έχω ακόμα την τοποθεσία του γάμου. Σας ορκίζομαι! Δεν το έχω!», είπε αρχικά η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανέφερε στη συνέχεια: «Δεν θα επέλεγα το Αιγαίο, ούτε νησί, θα ήθελα κάτι πιο εύκολο, ξεκούραστο, προσβάσιμο, κάτι που να μην κουραστούν οι καλεσμένοι. Εγώ θα ήθελα ιδανικά να γίνει εντός Αττικής, ο σύντροφός μου εκτός Αττικής σίγουρα».

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου πρόσθεσε επίσης: «Έχω κάνει γάμο τύπου Χόλιγουντ. Ο ελληνικός γάμος μου λείπει. Είναι δύσκολα τα πράγματα, μάλλον επειδή έχουμε ξαναπαντρευτεί. Οι καλεσμένοι μειώθηκαν».

Κλείνοντας, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είπε: «Νομίζω ότι επειδή έχουμε κάνει αυτό το βήμα (του γάμου), μας φαίνεται λίγο περιττό. Γίνεται μόνο για θρησκευτικούς λόγους. Ίσως να μη χρειάζεται καν. Ίσως να έπρεπε να κάνουμε ένα πάρτι».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Ζελένσκι: Αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν, υπάρχει κίνδυνος στην εξασφάλιση συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας από τις ΗΠΑ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Έκτακτο επίδομα στις οικογένειες με παιδιά – Πώς θα πάρετε τα 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Τέσσερις νεκροί στην Ουκρανία, δύο στη Ρωσία από εκατέρωθεν επιθέσεις

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν όσο συνεχίζεται ο αμερικανικός αποκλεισμός, δηλώνει ο πρόεδρος του κοινοβουλίου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 57 λεπτά πριν

Νατσιός: Μαυρογιαλούρος, Γκρούεζας, Καλοχαιρέτας, αναστήθηκαν επί των ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής: Nέο πρόγραμμα ανακαινίσεων κατοικιών έως 36.000 ευρώ