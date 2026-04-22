Πώς η κυβέρνηση μοιράζει το υπερπλεόνασμα των 500 εκατ. ευρώ – Η εξειδίκευση των οχτώ νέων μέτρων για παιδιά, δανειολήπτες και επιχειρήσεις

Το νέο πακέτο με τα μέτρα στήριξης μετά την ανακοίνωση του πρωτογενούς πλεονάσματος ανακοίνωσε με δήλωσή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, το μεσημέρι της Τετάρτης και ακολούθησε η εξειδίκευση των μέτρων από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τους υφυπουργούς Θάνο Πετραλιά και Γιώργο Κώτσηρα και την γενική γραμματέας χρηματοπιστωτικού τομέα και διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, Θεώνη Αλαμπάση.

Όπως δήλωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης:

“Επιστρέφουμε περίπου 500 εκατ. ευρώ πίσω στην κοινωνία. Το πλεόνασμα δεν είναι συγκυριακό, είναι αποτέλεσμα βαθιάς διαρθρωτικής αλλαγής στον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας.

Είχαμε δύο επιλογές: Να το διαθέσουμε σε εφάπαξ παρεμβάσεις ή σε σταθερή μετρήσιμη ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών. Επιλέξαμε ένα ισορροπημένο μείγμα των δύο.

Ανακοινώνουμε μία δέσμη 8 μέτρων σε τρεις άξονες: Στήριξη του εισοδήματος, ελάφρυνση του κόστους ζωής και αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους”.

Αναλυτικά:

Μέτρα για το ιδιωτικό χρέος:

-Δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού με εξόφληση του 25% της οφειλής και ρύθμισης του υπόλοιπου

-Δυνατότητα ένταξης στον εξωδικαστικό για 300.000 συμπολίτες μας, ώστε να καλύπτει και οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ

-Δυνατότητα ρύθμισης έως 72 δόσεις για παλιές μη ρυθμισμένες οφειλές (οφειλές μέχρι το τέλος του 2023) με σταθερούς όρους, χαμηλές δόσεις και ενιαίο επιτόκιο

Ενίσχυση στους συνταξιούχους: Η ενίσχυση που δίνεται κάθε Νοέμβριο αυξάνεται από 250 ευρώ στα 300 και διευρύνονται τα κριτήρια

Παρέχεται έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες με παιδιά, ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί. Αυτή θα δοθεί χωρίς καμία αίτηση στα τέλη Ιουνίου και θα απευθύνεται σε σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, με παραπάνω από 3 εκατομμύρια μέλη, σχεδόν το 80%, δηλαδή, των οικογενειών με τέκνα.

Αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια για την επιστροφή ενοικίου: από 20.000 σε 25.000 ευρώ και από 28.000 σε 35.000 ευρώ, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο ανεβαίνει από 31.000 σε 39.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά τέκνο. Το μέτρο, κόστους 25 εκατ. ευρώ, εκτιμάται ότι θα καλύψει επιπλέον 70.000 ενοικιαστές, ανεβάζοντας το σύνολο στους 1 εκατομμύριο.

Παρατείνεται η επιδότηση στο diesel και για τον Μάιο, με ενίσχυση 20 λεπτών ανά λίτρο. Το κόστος του μέτρου ανέρχεται στα 55 εκατ. ευρώ και αφορά τους κατόχους οχημάτων diesel. Παράλληλα, συνεχίζεται έως και τον Αύγουστο η επιδότηση 15% στα λιπάσματα, με πρόσθετο κόστος 23 εκατ. ευρώ και περίπου 250.000 αγρότες δικαιούχους.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε επίσης αναθεώρηση των προβλέψεων για την ελληνική οικονομία, μειώνοντας την εκτίμηση για την ανάπτυξη του 2026 στο 2% από 2,4% και επισημαίνοντας προσωρινή άνοδο του πληθωρισμού λόγω διεθνών πιέσεων, ενώ για το 2027 αναθεωρεί ανοδικά την ανάπτυξη στο 2% από 1,7% με παράλληλη αποκλιμάκωση των τιμών. Την ίδια ώρα, ενισχύεται το συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, που αυξάνεται στα 7 δισ. ευρώ το 2027 από 6,35 δισ. ευρώ, με τη συμβολή ευρωπαϊκών πόρων.

«Η ελληνική οικονομία διατηρεί αυτούσια τη δυναμική της», συμπλήρωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.



Εξειδικεύοντας το πακέτο των οκτώ μέτρων, μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς, διευκρίνισε για την έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες με παιδιά, ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί, ότι θα δοθεί χωρίς καμία αίτηση στα τέλη Ιουνίου και θα απευθύνεται σε σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, με παραπάνω από 3 εκατομμύρια μέλη, σχεδόν το 80%, δηλαδή, των οικογενειών με τέκνα. «Είναι μια σημαντική ενίσχυση εν μέσω των πληθωριστικών πιέσεων», σχολίασε ο κ. Πετραλιάς.