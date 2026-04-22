Χατζηβασιλείου: Παρά την έλλειψη αδικήματος, ζητώ την άρση της ασυλίας μου για να κλείσει οριστικά αυτή η υπόθεση

«Ζητώ απερίφραστα την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας παρά την έλλειψη αδικήματος, όχι ως εγκαλούμενος, αλλά για να κλείσει οριστικά αυτή η υπόθεση από την δικαιοσύνη» τόνισε ο βουλευτής Σερρών της ΝΔ Τάσος Χατζηβασιλείου, κατά την τοποθέτησή του στην ολομέλεια σχετικά με την άρση της ασυλίας για την διερεύνησή του από την δικαιοσύνη για το τυχόν αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε βαθμό πλημμελήματος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με την δικογραφία που έχει διαβιβαστεί στην Βουλή.

«Στις Δημοκρατίες και στις κοινωνίες που αντλούν δύναμη από το Κράτος Δικαίου, το τεκμήριο της αθωότητας είναι στοιχείο του νομικού μας πολιτισμού. Γι αυτό και σήμερα συναισθάνομαι την ευθύνη μου απέναντι στο θεσμικό πλαίσιο και τις αξίες του πολιτικού πολιτισμού που πρέπει όλοι να υπηρετούμε μέσα και έξω από την αίθουσα αυτή» είπε ο βουλευτής της ΝΔ.

Ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι «είναι δικαίωμα κάθε πολίτη και κάθε πολιτικού να μην κρίνεται με βάση αβάσιμες νομικές εικασίες ή φήμες. Να μην θυσιάζεται στον βωμό των εντυπώσεων, να μην παραδίδεται στην λάσπη μιας πολιτικής σκοπιμότητας. Δεν χρειαζόμαστε άλλες δολοφονίες χαρακτήρων, γιατί πλήττεται η Δημοκρατία και ο ορθολογισμός που έχει τόσο ανάγκη η κοινωνία».

Ο βουλευτής της ΝΔ είπε ότι δεν μπορεί να γίνονται ανεκτές ούτε λογικές συλλογικής ευθύνης, ούτε λαϊκά ή τηλεοπτικά δικαστήρια, ούτε ένα απαράδεκτο τσουβάλιασμα και πρόσθεσε: «Ναι, είμαστε βουλευτές και εκπροσωπούμε την κοινωνία μέσω της ψήφου της και διεκδικούμε δίκαια πράγματα για όλους τους πολίτες. Και αυτός είναι ο συνταγματικός ρόλος του βουλευτή» και αυτό, είπε, «έκανα εγώ για την περίπτωση που αναφέρεται στην δικογραφία».

Ειδικότερα, ο κ. Χατζηβασιλείου είπε ότι αφορά μια υπόθεση μεταβίβασης αγροτικών δικαιωμάτων μεταξύ συζύγων. «Αίτημα νόμιμο, ανθρώπινο, που υποβλήθηκε για λόγους ανωτέρας βίας, εγκυμοσύνης. Αίτημα που ακολούθησε κατά γράμμα της προβλεπόμενη διαδικασία και τελικώς απορρίφθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Αυτό και μόνο, τίποτα περισσότερο» είπε και επισήμανε: «Ελέγχομαι, δηλαδή για πράξη που δεν συντελέστηκε ποτέ» και «σε καμία περίπτωση, δεν αποπειράθηκα, δεν σχεδίασα, δεν εκτέλεσα ουδεμία παράνομη πράξη».

Ο βουλευτής της ΝΔ σημείωσε ότι «ζητείται ο έλεγχός μου για την εξέλιξη του υποτιθέμενου σχεδίου, για ψευδή ιατρική βεβαίωση της αγρότισσας ότι ήταν έγκυος, η οποία όμως ήταν πραγματικά έγκυος, αφού έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο παιδί! Επίσης, η τηλεφωνική κλήση που περιλαμβάνεται στο διαβιβαστικό είναι εισερχόμενη κλήση προς εμένα, τον υποτιθέμενο αυτουργό που σχεδίασε την όλη παράνομη πράξη!». Ο βουλευτής διάβασε το διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όπου αναφέρει, όπως είπε, ότι «δεν υπήρχε ούτε αδίκημα, ούτε απόπειρα αδικήματος σε βάρος της ΕΕ» και κατέληξε ότι «παρά την έλλειψη αδικήματος ζητάω περίφρασα την άρση της ασυλίας μου, όχι ως εγκαλούμενος, αλλά για να κλείσει οριστικά αυτή η υπόθεση. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη».