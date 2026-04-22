MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΘΝΙΚΑ

Η Τουρκία συνεχίζει να προκαλεί με 4 παραβάσεις του FIR Αθηνών στο νοτιοανατολικό Αιγαίο

|
THESTIVAL TEAM

Για ακόμη μία ημέρα η Τουρκία δεν παρέλειψε να στείλει τα αεροσκάφη της στο Αιγαίο για νέες παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), σήμερα Τετάρτη 22 Απριλίου 2026, ένα τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας τύπου CN-235 προχώρησαν σε συνολικά 4 παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Ειδικότερα, μια παράβαση έκανε το UAV και τρεις το CN-235.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Πηγη: OnAlert.gr

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

