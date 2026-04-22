ΚΚΕ για κυβερνητικά μέτρα: Δεν αγγίζουν στο ελάχιστο το καυτό πρόβλημα της ακρίβειας και την καθήλωση του λαϊκού εισοδήματος

«Το μέρισμα κοροϊδίας που προκλητικά παρουσίασε ως “επιτυχία” ο Κ. Μητσοτάκης δεν είναι παρά η επιστροφή ενός μικρού κλάσματος από τα πλεονάσματα που δημιουργήθηκαν από τη φοροληστεία σε βάρος του λαού, που δεν αγγίζει στο ελάχιστο το καυτό πρόβλημα της ακρίβειας και την καθήλωση του λαϊκού εισοδήματος», υποστηρίζει το ΚΚΕ.

Στην ανακοίνωσή του για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, το ΚΚΕ αναφέρει ότι «το ράλι των ανατιμήσεων συνεχίζεται, αποτελώντας παράλληλα πηγή εκτίναξης των κρατικών εσόδων μέσω των άδικων έμμεσων φόρων στην Ενέργεια και τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης». Αναφέρει μεταξύ άλλων ότι τη στιγμή που «μόνο στο πρώτο τρίμηνο του 2026 τα έσοδα από τους υπέρογκους φόρους ξεπέρασαν τα 17 δισ. και το ματωμένο πλεόνασμα άγγιξε τα 4,4 δισ., η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ».

Σχολιάζει ότι «η “δημοσιονομική ισορροπία” στην οποία είναι προσηλωμένη η κυβέρνηση, αλλά και το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι “κοστολογημένες” τους προτάσεις, αποτελεί τον μόνιμο κόφτη για τις εργατικές – λαϊκές διεκδικήσεις», ενώ προσθέτει ότι «την ίδια στιγμή εκτινάσσονται οι ΝΑΤΟϊκές δαπάνες που έχουν διπλασιαστεί μέσα σε 10 χρόνια, διατηρούνται άθικτα τα προκλητικά φορολογικά προνόμια και η ασυλία για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, που σημειώνουν ρεκόρ κερδοφορίας».

Συνεχίζοντας την κριτική του προς την κυβέρνηση, το ΚΚΕ τονίζει ότι «αντί για αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, με επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε 50 ευρώ αύξηση στο ετήσιο επίδομα των χαμηλοσυνταξιούχων και μια μικρή διεύρυνση της επιστροφής ενοικίου, που θα λειτουργήσει σαν όχημα για νέες αυξήσεις στα ενοίκια». Επιπλέον την κατηγορεί ότι «αντί να επιβάλει πλαφόν στις τιμές και επίταξη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων για τους βιοπαλαιστές αγρότες που ξεκληρίζονται, επέκτεινε για λίγους μήνες την επιδότηση στα λιπάσματα, που στόχο έχει την είσπραξη στο 100% της τιμής τους από τα μονοπώλια».

Χαρακτηρίζει δε «πρόκληση, αν όχι κοροϊδία» την «κοστολόγηση στα 150 ευρώ τον χρόνο των υπέρογκων αναγκών των παιδιών των λαϊκών οικογενειών». Επίσης κατηγορεί την κυβέρνηση ότι για τους αυτοαπασχολούμενους και μικρούς επιχειρηματίες «το μόνο που κάνει είναι να “κλωτσά το τενεκεδάκι” των χρεών και των αδιεξόδων, χωρίς να παίρνει κανένα μέτρο προστασίας του εισοδήματός τους που κατακρημνίζεται, με το κόστος λειτουργίας των μικρών επιχειρήσεων να εκτοξεύεται».

Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι ανάσα μπορούν να δώσουν οι διεκδικήσεις του εργατικού – λαϊκού κινήματος και οι προτάσεις που έχει καταθέσει στη Βουλή το ΚΚΕ για: κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στα καύσιμα, κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας, επαναλειτουργία όλων των λιγνιτικών μονάδων και την ενίσχυση των μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων, παράλληλα με την υπογραφή κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας με μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς.