Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης ανακάλυψε “λεφτόδεντρα” την ώρα που είναι στη χώρα μας η Κοβέσι

«Ο κ. Μητσοτάκης ανακάλυψε “λεφτόδεντρα” την ώρα που συζητιέται η άρση ασυλίας των βουλευτών του και είναι στη χώρα μας η κ. Κοβέσι», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σε συνέντευξη που έδωσε στο πλαίσιο του Φόρουμ των Δελφών.

Ο κ. Φάμελλος μίλησε για περιορισμένα μέτρα που θα εξανεμιστούν και πρόσθεσε: «Γιατί δεν μειώνει τον ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης η κυβέρνηση;».

«Τα τελευταία τρία χρόνια τα υπερπλεονάσματα είναι πάνω από 12 δισ. Τα πολύ μεγάλα πλεονάσματα αποδεικνύουν ότι είναι λανθασμένος ο δημοσιονομικός υπολογισμός. Ο κ. Μητσοτάκης δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της κοινωνίας και της οικονομίας, εξυπηρετεί τα συμφέροντα συγκεκριμένων ομίλων. Εφέτος οι τράπεζες θα μοιράσουν 2,8 δισ. σε μερίσματα με τον χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή στην Ευρώπη. Γιατί τόσο χαμηλή φορολόγηση στα μερίσματα όταν έχουμε τόσο υψηλή έμμεση φορολογία;», σημείωσε.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είπε για τον πρωθυπουργό πως «θέλει να καλύψει ότι μιλάμε για την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση στη Μεταπολίτευση και ότι έχουμε τα σοβαρότερα προβλήματα Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης σχεδίασε ένα καθεστώς που το εγκατέστησε στο Μέγαρο Μαξίμου και λειτουργεί πολλές φορές με όρους παρακράτους και εν τέλει είναι σε βάρος των πολιτών. Η κυβέρνηση συνδέεται με βαρύτατα σκάνδαλα διαφθοράς. Καμία άλλη κυβέρνηση στην Ευρώπη δεν θα έμενε για ένα λεπτό με το σκάνδαλο των υποκλοπών».

Όσον αφορά τις διεργασίες στην Κεντροαριστερά τόνισε ότι «είναι ιστορικό λάθος του κ. Ανδρουλάκη η αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ. Το ίδιο και η καθυστέρηση εδώ και έναν χρόνο της Νέας Αριστεράς. Εμείς θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για να υπάρξει προοδευτικός πόλος με στόχο να φύγει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη».

Για τις δηλώσεις του βουλευτή κ. Κεδίκογλου σημείωσε ότι «έχουμε δεσμευτεί για τη συντεταγμένη διεκδίκηση της σύγκλισης και της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων, με καθοριστικό τον ρόλο και του Αλέξη Τσίπρα. Όλες αυτές οι αποφάσεις έχουν ληφθεί ομόφωνα και δεσμεύουν και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ».

Επίσης, υποστήριξε ότι οι επιθέσεις στελεχών της κυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία «αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση δεν θέλει ούτε την Ευρώπη, ούτε τη δικαιοσύνη».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε να συνταχθεί η χώρα μας με την πρόταση της Ισπανίας για διακοπή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της ΕΕ με το Ισραήλ.

Σχετικά με την επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου, Εμ. Μακρόν, στη χώρα μας επεσήμανε: «Ο κ. Μακρόν ήλθε για να κάνει οικονομικές συμφωνίες στο πλαίσιο ενός κυνηγιού εξοπλισμών. Τα λάθη στην εξωτερική πολιτική του κ. Μητσοτάκη δεν καλύπτονται με ένα κυνήγι εξοπλισμών που έχουν οικονομική επιβάρυνση και δεν έχουν συζητηθεί σε κανένα όργανο. Μιλάμε για ένα ράλι εξοπλισμών από τον κ. Μητσοτάκη για να καλύψει τις αδυναμίες του».

Τέλος, ο κ. Φάμελλος υπογράμμισε ότι «οι πυρηνικοί εξοπλισμοί (που συζητούνται με την αντιπυρηνική ομπρέλα) δεν έλυσαν ποτέ το πρόβλημα της ειρήνης» και όσον αφορά τους πυρηνικούς αντιδραστήρες και την πυρηνική ενέργεια, αφού θύμισε ότι παλαιότερα τους απέρριπτε ο κ. Μητσοτάκης, ζήτησε «να σταματήσουν αυτά τα παιχνίδια που τροφοδοτούν τα κέρδη κάποιων ομίλων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ