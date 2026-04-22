MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ-Μπιλμπάο 79-73: “Λύγισε” τους Ισπανούς και πάει να φέρει την κούπα στη Θεσσαλονίκη!

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με 79-73 όπως ακριβώς με τη Μούρθια! Ο ΠΑΟΚ με 9.000 τρελούς μαζί του υπέταξε τη Μπιλμπάο και πάει στην Ισπανία να το σηκώσει γιατί το αξίζει και το «έχει»!

Ο ΠΑΟΚ τα έδωσε όλα κόντρα στην Μπιλμπάο, επικράτησε με +6 στον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup και παρότι άξιζε να πάρει και μεγαλύτερη διαφορά, κρατάει τη διαφορά και πάει την επόμενη εβδομάδα στο Μπιλμπάο για να το σηκώσει.

Με το ίδιο σκορ (79-73) ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει στον ημιτελικό τη Μούρθια και στη συνέχεια την απέκλεισε για να βρεθεί εδώ στον τελικό και να βρίσκεται μια ανάσα από το να κατακτήσει τον τίτλο.

Τα δεκάλεπτα: 16-13, 43-35, 60-53, 79-73

ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Ζαφείρης Μελάς: Δέχτηκα πάρα πολύ μεγάλο μπούλινγκ από επιχειρηματίες και καλλιτέχνες, λόγω καταγωγής

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Θεοδωρικάκος: Έχουμε λάβει πίσω 120 εκατ. από επιχειρήσεις που πήραν χρήματα και δεν έκαναν επενδύσεις

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Eurovision 2026: Η Έφη Παπαθεοδώρου σε εμφάνιση – έκπληξη στο πλευρό του Ακύλα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Τελικός Europe Cup: Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα από 8.000 ΠΑΟΚτσήδες στο Παλατάκι – Δείτε βίντεο με το πανό στο τζάμπολ

ΣΧΕΣΕΙΣ 22 ώρες πριν

Οι τέσσερις παράγοντες που οδηγούν κάθε ζευγάρι στον χωρισμό, σύμφωνα με τον ειδικό

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Νότια Κορέα: Μαχητικά συγκρούστηκαν στον αέρα επειδή… οι πιλότοι τραβούσαν βίντεο και φωτογραφίες με τα κινητά τους