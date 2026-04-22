ΠΑΟΚ-Μπιλμπάο 79-73: “Λύγισε” τους Ισπανούς και πάει να φέρει την κούπα στη Θεσσαλονίκη!

Με 79-73 όπως ακριβώς με τη Μούρθια! Ο ΠΑΟΚ με 9.000 τρελούς μαζί του υπέταξε τη Μπιλμπάο και πάει στην Ισπανία να το σηκώσει γιατί το αξίζει και το «έχει»!

Ο ΠΑΟΚ τα έδωσε όλα κόντρα στην Μπιλμπάο, επικράτησε με +6 στον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup και παρότι άξιζε να πάρει και μεγαλύτερη διαφορά, κρατάει τη διαφορά και πάει την επόμενη εβδομάδα στο Μπιλμπάο για να το σηκώσει.

Με το ίδιο σκορ (79-73) ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει στον ημιτελικό τη Μούρθια και στη συνέχεια την απέκλεισε για να βρεθεί εδώ στον τελικό και να βρίσκεται μια ανάσα από το να κατακτήσει τον τίτλο.

Τα δεκάλεπτα: 16-13, 43-35, 60-53, 79-73