Η Ανθοκομική Έκθεση Καλαμαριάς ανοίγει σήμερα τις πύλες της στην Ακτή Αρετσού

Η Καλαμαριά υποδέχεται και φέτος την άνοιξη με τον πιο ζωντανό και πολύχρωμο τρόπο, την 38η Ανθοκομική Έκθεση, έναν θεσμό που αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη και τους κατοίκους της. Η έκθεση ανοίγει τις πύλες της σήμερα Τετάρτη 22 Απριλίου και θα διαρκέσει έως τις 3 Μαΐου, στην Ακτή Αρετσού, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό .

Η Ανθοκομική Έκθεση Καλαμαριάς, ο αρχαιότερος θεσμός της πόλης, συνεχίζει για 38η χρονιά να φέρνει κοντά τη φύση, τον πολιτισμό και την καθημερινότητα των πολιτών, αναδεικνύοντας τη μοναδική σχέση της Καλαμαριάς με τη θάλασσα και το φυσικό της περιβάλλον.

Όπως τονίζει η Δήμαρχος Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου, η Ανθοκομική «δεν είναι απλώς μια έκθεση λουλουδιών, αλλά μια ζωντανή απόδειξη ότι ο δημόσιος χώρος μπορεί και πρέπει να ανήκει στους ανθρώπους του, να είναι ανοιχτός, προσβάσιμος και δημιουργικός. Σε έναν από τους πιο πολύτιμους δημόσιους χώρους της πόλης, η Ακτή Αρετσού μεταμορφώνεται σε έναν χώρο συνάντησης, περιπάτου και εμπειρίας, όπου η φύση και ο αστικός ιστός συνυπάρχουν αρμονικά”.

Μέσα από τα χρώματα των λουλουδιών και τη θαλασσινή αύρα, η πόλη «αναπνέει» διαφορετικά και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να γίνουν μέρος μιας ξεχωριστής γιορτής. «Η Ανθοκομική μας υπενθυμίζει πως όταν δίνουμε χώρο στη φύση, δίνουμε χώρο και στους ανθρώπους», σημειώνει χαρακτηριστικά η Δήμαρχος.

Η φετινή διοργάνωση πλαισιώνεται από ένα πλούσιο πολιτιστικό και περιβαλλοντικό πρόγραμμα, με τη συμμετοχή συλλόγων, φορέων και οργανώσεων, που θα δώσουν ζωντάνια στον χώρο της έκθεσης μέσα από μουσικές, χορευτικές παραστάσεις, δράσεις και εκδηλώσεις καθ’ όλη τη διάρκειά της. Παράλληλα, θα λειτουργούν δημιουργικά εργαστήρια και δράσεις με έμφαση στην ανακύκλωση και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 22 Απριλίου, ενώ καθημερινά οι επισκέπτες θα μπορούν να περιηγούνται στον χώρο από τις 10:00 έως τις 14:00 και από τις 17:00 έως τις 22:00, ενώ τα Σαββατοκύριακα και την Πρωτομαγιά το ωράριο διαμορφώνεται από τις 10:00 έως τις 22:00 .

Ο Δήμος Καλαμαριάς καλεί όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες της πόλης να περπατήσουν δίπλα στη θάλασσα, να απολαύσουν τα αρώματα και τα χρώματα της άνοιξης και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της Καλαμαριάς.