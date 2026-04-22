MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

"Από τον Ρομαντισμό στην Τζαζ" από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης προσκαλεί το κοινό, την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 στις 20:30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης στην αίθουσα Μ2, σε μια μοναδική μουσική διαδρομή που γεφυρώνει δύο διαφορετικούς κόσμους: την κομψότητα του ευρωπαϊκού Ρομαντισμού και την εκρηκτική ενέργεια της αμερικανικής Τζαζ.

Η βραδιά ξεκινά με το παιχνιδιάρικο και εμβληματικό «Πένθιμο Εμβατήριο μιας Μαριονέτας» (Funeral March of a Marionette) του Charles Gounod, ένα έργο γεμάτο λεπτό χιούμορ και μελωδική χάρη. Ακολουθεί η αξεπέραστη «Rhapsody in Blue» του George Gershwin.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει το έργο σε μια ιδιαίτερη μεταγραφή του Βλαδίμηρου Συμεωνίδη, η οποία προσδίδει μια νέα οπτική στον διάλογο μεταξύ πιάνου και ορχήστρας. Ως σολίστ ο διακεκριμένος πιανίστας Θοδωρής Τζοβανάκης, γνωστός για την ευαισθησία και τη δεξιοτεχνία των ερμηνειών του.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τη Συμφωνία σε Ντο μείζονα του Georges Bizet, ένα έργο που σφύζει από νεανική φρεσκάδα και λυρισμό, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες της ορχήστρας.

Τη μουσική διεύθυνση της συναυλίας αναλαμβάνει ο καταξιωμένος αρχιμουσικός Αναστάσιος Συμεωνίδης.

Είσοδος Ελεύθερη με δελτία εισόδου που θα διατίθενται έως εξαντλήσεως μέσω της More.com 

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

