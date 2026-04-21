MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Φρενίτιδα για τα αδέρφια Αντετοκούνμπο: Η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε sold out με τον Πανιώνιο

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Κατάμεστο από χιλιάδες φιλάθλους θα είναι το Σάββατο (25/04) το «Nick Gallis Hall», στον αγώνα του Άρη με τον Πανιώνιο.

Η ανακοίνωση της παρουσίας του Ρίτσαρντ Σιάο αλλά και των Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο στο γήπεδο, όπως ήταν αναμενόμενο, εκτόξευσε ακόμη περισσότερο το, έτσι κι αλλιώς, δεδομένο ενδιαφέρον του «κιτρινόμαυρου» κόσμου, ο οποίος εξαφάνισε μέσα σε λίγες ώρες τα εισιτήρια της αναμέτρησης.

Έτσι λοιπόν, η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε το απόγευμα της Τρίτης (21/04) το sold out, διευκρινίζοντας, παράλληλα, πως υπάρχουν κάποια λιγοστά εισιτήρια στην κατοχή των συνδέσμων.

«Τα εισιτήρια για τον αγώνα του Σαββάτου (25/04, 18:15) με τον Πανιώνιο Cosmorama, εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες. Κάποια διαθέσιμα υπάρχουν μόνο μέσω των συνδέσμων», αναφέρει η ενημέρωση της ΚΑΕ Άρης.

Γιάννης Αντετοκούνμπο Θανάσης Αντετοκούνμπο ΚΑΕ Άρης

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

