Φρενίτιδα για τα αδέρφια Αντετοκούνμπο: Η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε sold out με τον Πανιώνιο

Κατάμεστο από χιλιάδες φιλάθλους θα είναι το Σάββατο (25/04) το «Nick Gallis Hall», στον αγώνα του Άρη με τον Πανιώνιο.

Η ανακοίνωση της παρουσίας του Ρίτσαρντ Σιάο αλλά και των Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο στο γήπεδο, όπως ήταν αναμενόμενο, εκτόξευσε ακόμη περισσότερο το, έτσι κι αλλιώς, δεδομένο ενδιαφέρον του «κιτρινόμαυρου» κόσμου, ο οποίος εξαφάνισε μέσα σε λίγες ώρες τα εισιτήρια της αναμέτρησης.

Έτσι λοιπόν, η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε το απόγευμα της Τρίτης (21/04) το sold out, διευκρινίζοντας, παράλληλα, πως υπάρχουν κάποια λιγοστά εισιτήρια στην κατοχή των συνδέσμων.

«Τα εισιτήρια για τον αγώνα του Σαββάτου (25/04, 18:15) με τον Πανιώνιο Cosmorama, εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες. Κάποια διαθέσιμα υπάρχουν μόνο μέσω των συνδέσμων», αναφέρει η ενημέρωση της ΚΑΕ Άρης.