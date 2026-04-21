Θεσσαλονίκη: Απογοητευτική η εικόνα του Θερμαϊκού – Σκουπίδια, φύκια και… ηλεκτρικά πατίνια επιπλέουν στη θάλασσα – Βίντεο και φωτογραφίες

Μια ιδιαίτερα δυσάρεστη εικόνα αντικρίζουν σήμερα πολίτες και επισκέπτες στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, στο ύψος της παλιάς παραλίας.

Η θάλασσα έχει γεμίσει με σκουπίδια, συσσωρευμένα φύκια και διάφορα απορρίμματα, συνθέτοντας ένα σκηνικό που προκαλεί αποστροφή. Ανάμεσα στα ευρήματα που επιπλέουν εντοπίζονται ακόμη και ηλεκτρικά πατίνια μεγαλώνοντας την περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Η κατάσταση δημιουργεί έντονη δυσαρέσκεια τόσο στους κατοίκους της πόλης όσο και στους τουρίστες, που επιλέγουν την παραλία για περίπατο και αναψυχή.

Αυτή την ώρα, το ειδικό αντιρρυπαντικό σκάφος “Αλκίππη” έχει ήδη ξεκινήσει την επέλασή του προκειμένου να καθαρίσουν τα νερά και να αλλάξει η όψη του παραλιακού μετώπου.

Θερμαϊκός Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ένα χρυσό και τρία χάλκινα μετάλλια σε φοιτητές του ΑΠΘ σε διεθνή μαθηματική ολυμπιάδα

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Σωτήρης Καλυβάτσης: Πιστεύω πως η Υρώ θα με ακολουθούσε στην επαρχία, αν και είμαστε διαφορετικοί συντονιστήκαμε

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Κεντρική Μακεδονία: 88 “καμπάνες” για παραβίαση του ορίου ταχύτητας – Πόσες για μη χρήση ζώνης ασφαλείας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Εισβολή αναρχικών στο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας, φώναζαν συνθήματα για τα Προσφυγικά – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Καβγάς Γεωργαντά-Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Δεοντολογίας: “Δεν είμαστε δικαστήριο”, “Ανεπίτρεπτο αυτό που κάνετε”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Κεντρική Μακεδονία: 26 “καμπάνες” σε οδηγούς δικύκλων που δεν φορούσαν κράνος σε μία εβδομάδα