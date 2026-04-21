Θεσσαλονίκη: Απογοητευτική η εικόνα του Θερμαϊκού – Σκουπίδια, φύκια και… ηλεκτρικά πατίνια επιπλέουν στη θάλασσα – Βίντεο και φωτογραφίες

Μια ιδιαίτερα δυσάρεστη εικόνα αντικρίζουν σήμερα πολίτες και επισκέπτες στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, στο ύψος της παλιάς παραλίας.

Η θάλασσα έχει γεμίσει με σκουπίδια, συσσωρευμένα φύκια και διάφορα απορρίμματα, συνθέτοντας ένα σκηνικό που προκαλεί αποστροφή. Ανάμεσα στα ευρήματα που επιπλέουν εντοπίζονται ακόμη και ηλεκτρικά πατίνια μεγαλώνοντας την περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Η κατάσταση δημιουργεί έντονη δυσαρέσκεια τόσο στους κατοίκους της πόλης όσο και στους τουρίστες, που επιλέγουν την παραλία για περίπατο και αναψυχή.

Αυτή την ώρα, το ειδικό αντιρρυπαντικό σκάφος “Αλκίππη” έχει ήδη ξεκινήσει την επέλασή του προκειμένου να καθαρίσουν τα νερά και να αλλάξει η όψη του παραλιακού μετώπου.