Θεσσαλονίκη: Εκτός κινδύνου ο 5χρονος από την Κοζάνη – Έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι ενώ έπαιζε σε αυλή σχολείου

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ένα 5χρονο αγοράκι, το οποίο τραυματίστηκε στο κεφάλι ενώ έπαιζε ποδόσφαιρο με τους φίλους του σε προαύλιο σχολείου στην Κοζάνη.

Το 5χρονο παιδί στάθηκε τυχερό στην ατυχία του καθώς είναι καλή η κλινική του εικόνα. Παρακολουθείται από παιδοχειρουργούς και παιδονευρολόγους. Υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία, η οποία ήταν καθαρή και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, όπως μεταδίδει το ertnews.

Το περιστατικό συνέβη χθες (20/4) μαζί με άλλα παιδιά σε νηπιαγωγείο της Κοζάνης είτε από κάποιο σπρώξιμο είτε από τιρκλοποδιά, έπεσε στο πλακόστρωτο του σχολείου με αποτέλεσμα να χτυπήσει δυνατά στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο της Κοζάνης κι από εκεί κρίθηκε αναγκαίο να διακομιστεί στη Θεσσαλονίκη.

Στήθηκε «γέφυρα ζωής», με αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ και ΟΠΚΕ να ανοίγουν τον δρόμο σε όλη την Εγνατία οδό. Είναι ενδεικτικό ότι από τα Μάλγαρα μέχρι το Ιπποκράτειο, το ασθενοφόρο έκανε μόλις 17 λεπτά. Οι γονείς ευχαριστούν τόσο την Αστυνομία όσο και τους γιατρούς, που ενήργησαν τάχιστα για να σωθεί ο γιος τους.

