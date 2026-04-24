Ο πρίγκιπας Χάρι δηλώνει ότι θα είναι “πάντα μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας”

Παρά την απομάκρυνσή του από τα επίσημα βασιλικά του καθήκοντα πριν από έξι χρόνια, ο πρίγκιπας Χάρι εξακολουθεί να θεωρεί τον εαυτό του «μέρος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας». Ο δούκας του Σάσεξ, μαζί με τη σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ, εγκατέλειψε το Ηνωμένο Βασίλειο το 2020 για να εγκατασταθούν στην Αμερική, μακριά από τις υποχρεώσεις που συνόδευαν τους τίτλους τους.

Ο πρίγκιπας Χάρι ταξίδεψε στην Ουκρανία για μία διήμερη επίσκεψη, κατά τη διάρκεια της οποίας παραχώρησε συνέντευξη στο ITV News και ρωτήθηκε για το αν αποδέχεται τον χαρακτηρισμό «μη ενεργό μέλος» της βασιλικής οικογένειας της Μεγάλης Βρετανίας.

«Όχι. Θα είμαι πάντα μέρος της βασιλικής οικογένειας και βρίσκομαι εδώ εργαζόμενος, κάνοντας ακριβώς αυτό για το οποίο γεννήθηκα και το απολαμβάνω. Μου αρέσει να μπορώ να κάνω αυτά τα ταξίδια και να στηρίζω τους ανθρώπους που έχω γνωρίσει», απάντησε κατηγορηματικά.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο πρίγκιπας Χάρι δεν έκρυψε την ανησυχία του για τις παγκόσμιες εξελίξεις, δηλώνοντας πως το μέλλον φαντάζει δυσοίωνο. «Το μέλλον φαίνεται δυσοίωνο. Όλοι ανησυχούν για το τι μπορεί να έρθει, αλλά και για όσα συμβαίνουν τώρα… η συντριπτική πλειονότητα του παγκόσμιου πληθυσμού θέλει να δει το τέλος αυτών των συγκρούσεων. Λιγότερη συζήτηση για τον πόλεμο, περισσότερη για την ειρήνη», σχολίασε.

Ο δούκας του Σάσεξ πραγματοποίησε συνάντηση με την ηγεσία του στρατού και τραυματισμένους στρατιώτες και έδωσε το «παρών» στο Φόρουμ Ασφαλείας του Κιέβου από όπου απηύθυνε έκκληση για ειρήνη, ξεκαθαρίζοντας την ίδια στιγμή πως «δεν βρίσκεται εδώ ως πολιτικός». «Βρίσκομαι εδώ, εργάζομαι και κάνω πράγματα για τα οποία γεννήθηκα και απολαμβάνω να το κάνω», τόνισε.

«Από τη δική μου πλευρά, πρέπει να αισθανόμαστε ενδυναμωμένοι ώστε να λέμε την αλήθεια στην εξουσία. Είναι πραγματικά τόσο απλό. Αυτό που θα με ανησυχούσε είναι αν ζούμε σε έναν κόσμο όπου οποιοσδήποτε στη δική μου θέση ή οποιοσδήποτε, οπουδήποτε, δεν μπορεί να μιλήσει για τα ίδια τα πράγματα και τις πραγματικότητες που βλέπουμε», είπε μεταξύ άλλων ο πρίγκιπας Χάρι.

