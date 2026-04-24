Αττική: Σύλληψη τριών ατόμων για ναρκωτικά στις Αχαρνές

THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη τριών ατόμων για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν αστυνομικοί στις Αχαρνές Αττικής.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης 23 Απριλίου και αφορούν δύο γυναίκες, ηλικίας 28 και 23 ετών, καθώς και έναν άνδρα 46 ετών.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα να έχει στην κατοχή του ποσότητα ηρωίνης σε βραχώδη μορφή, καθαρού βάρους ενός γραμμαρίου, την οποία φέρεται να είχε προμηθευτεί νωρίτερα από τις δύο συγκατηγορούμενές του.

Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία των δύο γυναικών, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 645 ευρώ, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα, τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν για υποθέσεις όπως εγκληματική οργάνωση, ληστείες και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ στις δύο γυναίκες είχαν επιβληθεί και περιοριστικοί όροι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Ίθαν Χοκ για τον γάμο της κόρης του Μάγια: Όταν βλέπεις τα παιδιά σου τόσο χαρούμενα, είναι το πιο συγκινητικό πράγμα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Παύλος Μαρινάκης από Δελφούς: Η μάχη κατά της παραπληροφόρησης είναι ζήτημα επιβίωσης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Νέος ισχυρός σεισμός 5 Ρίχτερ στο Λασίθι – Τι λέει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Hellenic Train: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων – Ποια δρομολόγια αναστέλλονται

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Φάμελλος: Η μνήμη της γενοκτονίας των Αρμενίων αποκτά σήμερα νέο περιεχόμενο και μορφή

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

“Ένας ακόμα τελικός, ένα ακόμα τρόπαιο… για τη δόξα!” – Το μήνυμα του ΠΑΟΚ ενόψει ΟΦΗ