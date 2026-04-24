Συγκλονίζει η Δώρα Χρυσικού για τον καρκίνο: Πήρα την αδελφή μου και της είπα “επειδή μάλλον θα πεθάνω να προσέχεις τη μαμά”

Για την γενναία μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, έχοντας διαρκώς την αγαπημένη της μητέρα στο πλευρό της, μίλησε η Δώρα Χρυσικού σε νέα συνέντευξη που έδωσε μαζί με τη μαμά της, Μέλπω Λεκατσά.

Η γνωστή ηθοποιός και η μητέρα της ήταν καλεσμένες στην εκπομπή «Στούντιο 4» το απόγευμα της Παρασκευής (24/04). Μεταξύ άλλων, η Δώρα Χρυσικού μίλησε για τον καρκίνο που πέρασε, δίνοντας κουράγιο και δύναμη και σε άλλους ανθρώπους.

«Ήμουν να καταρρεύσω, φυσικά. Δηλαδή στο τραυματικό εκείνο ραντεβού με τον γιατρό, βγήκα και είχα πει τότε ότι “δεν θα κάνω την επέμβαση, θα κάνω τη διαθήκη μου”. Πήρα τηλέφωνο την αδελφή μου και της είπα “επειδή μάλλον θα πεθάνω να προσέχεις τη μαμά”. Ήταν όλοι σε μια κατάσταση παγωμένη», εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, η δημοφιλής ηθοποιός.

«Το φοβερό, όμως, ήταν κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, αυτή η αγωνία δηλαδή, γιατί έχω υπάρξει και γω στη θέση αυτήν, όταν χειρουργούταν η αδελφή μου. Απλώς στη δική μου περίπτωση, επειδή ο καρκίνος είχε φύγει από τις ωοθήκες και είχε πάει στο εξωμήτριο, κάποια στιγμή, περίπου στις έξι ώρες επειδή είχα δυο γιατρούς, ενώ με είχαν καθαρίσει για το γυναικολογικό κομμάτι, σηκώνουν το συκώτι και από πίσω βρίσκουν τρεις διηθήσεις σαν φακή», πρόσθεσε η Δώρα Χρυσικού.

«Καλούν τη μητέρα μου, λοιπόν, είναι έτοιμοι να με κλείσουν και της λένε ότι θα κάνω άλλες έξι ώρες χειρουργείο. Φαντάσου αυτή τη γυναίκα που, όταν της είπαν “σηκώνουμε το συκώτι”, λιποθύμησε. Μου το είπαν άνθρωποι μετά αυτό», συμπλήρωσε, ακόμα, η Δώρα Χρυσικού στην ΕΡΤ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Υπόθεση εκβίασης επιχειρηματία στη Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο πριν το “ντου” της Αστυνομίας στην επιχείρηση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Θρίλερ στον Νέο Κόσμο: Παραμένει ταμπουρωμένος στο σπίτι του ο 55χρονος με καραμπίνα – Άφησε ελεύθερη τη μητέρα του

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Άγιος Δημήτριος: Ελεύθεροι μέχρι τη δίκη τους οι τρεις φίλοι του 20χρονου κατηγορούμενου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Έλενα Ράπτη: Παρουσίασε το “Σήμα Διαφορετικότητας” στο Επιμελητήριο Καβάλας

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Ρένος Χαραλαμπίδης: Πέρασα ένα μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός τηλεόρασης, γιατί είχα γηροκομήσει τους γονείς μου

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες τοποθέτησης στηθαίων από αύριο στη 2η Επαρχιακή Οδό