Μάρα Δαρμουσλή: Η διατροφική διαταραχή δεν φεύγει, μαθαίνεις να ζεις μ’ αυτήν αγκαλιά

Περί διατροφής και διατροφικών διαταραχών μίλησε η Μάρα Δαρμουσλή όταν συνάντησε τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή “Ζω καλά” του ΣΚΑΪ, η οποία και θα προβληθεί ολόκληρη αυτό το Σάββατο το πρωί.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η καλλονή ηθοποιός αναφέρθηκε στην περίοδο που ασχολήθηκε με το μόντελινγκ και την αυστηρή διατροφική προσοχή που εφάρμοσε από μικρή ηλικία στην καθημερινότητα της.

Πιο συγκεκριμένα, στο sneak preview του νέου επεισοδίου, η Μάρα Δαρμουσλή σημειώνει χαρακτηριστικά πως “αυτή τη ζωή που έχω, θέλω να την ξεζουμίσω και να την ζήσω με τον καλύτερο τρόπο που εγώ πιστεύω. Κάνοντας πράγματα που εγώ αγαπώ και το σώμα μου με ακολουθεί”.

“Η αλήθεια είναι ότι είχα ένα τεχνικό επάγγελμα, όπως όλοι ξέρουμε, το μόντελινκ οπότε βρίσκομαι σε διατροφική προσοχή και προγραμματισμό από την ηλικία των 16 – 17 ετών. Ούτως ή άλλως. Πέρασα και από διατροφικές διαταραχές και πλέον το σώμα μου το βλέπω με περισσότερη αγάπη και επαγγελματισμό από ποτέ”.

“Το παρακολουθώ και όταν βλέπω ότι λίγο αρχίζω να παρεκτρέπομαι, γιατί είναι και ψυχολογικά τα πράγματα, όταν κάνω κάποια επεισόδιο βουλιμικά και λίγο λαιμαργίας, καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά”.

“Πάω σε έναν διατροφολόγο για να μπω σε ένα πρόγραμμα. Ακόμα και τώρα, βεβαίως. Η διατροφική διαταραχή δεν φεύγει, μαθαίνεις να ζεις μ’ αυτήν αγκαλιά” συμπληρώνει, με χαμόγελο, η Μάρα Δαρμουσλή στη νέα της εμφάνιση στην εκπομπή υγείας του Μιχάλη Κεφαλογιάννη στον ΣΚΑΪ.