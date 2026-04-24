Ιράν: Διαψεύδει παραίτηση του Γκαλιμπάφ και συνομιλίες με ΗΠΑ στο Πακιστάν

Διαψεύδει το γραφείο Τύπου του ιρανικού κοινοβουλίου τις αναφορές ότι ο Μοχαμάντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ παραιτήθηκε από επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν έχει ακόμη προγραμματιστεί νέος γύρος συνομιλιών.

Παράλληλα, σε μία ακόμη εξέλιξη που προκαλεί μεγαλύτερη ασάφεια γύρω από το ταξίδι του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στο Ισλαμαμπάντ, το Ιράν διαψεύδει ότι θα συμμετάσχει σε συνομιλίες με αμερικανική αντιπροσωπεία αυτό το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim. Όπως αναφέρεται, η επίσκεψή του στο Ισλαμαμπάντ δεν αφορά διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, αλλά επαφές με Πακιστανούς μεσολαβητές σχετικά με τη στάση της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου.

Την ίδια ώρα, δύο ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στους New York Times ότι ο Αραγτσί θα παραδώσει γραπτή απάντηση σε αμερικανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αναμένεται να έχει συνάντηση με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, και τον Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι μεταβαίνουν στο Πακιστάν.

Ιράν

