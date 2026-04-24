Ρένος Χαραλαμπίδης: Η Δήμητρα Ματσούκα είχε μια τρομερή ιδέα, να κάνουμε το “Κάτι τρέχει με τους δίπλα” σήμερα

Με αφορμή τη συμμετοχή στην κριτική επιτροπή του νέου YFSF, ο Ρένος Χαραλαμπίδης συνάντησε τον Γιώργο Λιάγκα στο πλατό του Πρωινού όπως είδαμε, την Παρασκευή, στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Μέσα σε όλα, μάλιστα, ο δημοφιλής ηθοποιός και σκηνοθέτης μίλησε αφενός για την κινηματογραφική του διαδρομή και αφετέρου για την πρόταση να… ξαναβρεθεί τηλεοπτικά με την Δήμητρα Ματσούκα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ρένος Χαραλαμπίδης εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “κατ’ αρχήν δεν γίνεται να κάνω ξανά σήμερα τον Καλημέρη από το “Κάτι τρέχει με τους δίπλα”. Η Δήμητρα Ματσούκα, όμως, είχε μια τρομερή ιδέα! Να κάνουμε το “Κάτι τρέχει με τους δίπλα” σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, τι έγινε δηλαδή το ζευγάρι της Γωγώς και του Θανάση”.

“Έχει υπέροχες ιδέες η Δήμητρα, μακάρι να γίνει, αλλά… έχουμε τα εξής δυο πράγματα. Το ένα είναι ότι προσπαθώ πια να βρω τον εαυτό μου σαν πενηντάρης στην ελληνική τηλεόραση με κάτι που να μου ταιριάζει και να ‘χω κάτι να πω μ’ αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι ζω μια “χρυσή εποχή” κινηματογράφου με την έννοια ότι η παλιά μου ταινία, ο “Νυχτερινός εκφωνητής” για τρίτο καλοκαίρι ξαναβγαίνει στα θερινά σινεμά αλλά αποφάσισα επίσης, για να μη βαριέμαι, να κάνω ένα κινηματογραφικό πείραμα”.

“Έχω κάνει μια νέα ταινία, γούντι-αλενική κωμωδία, που λέγεται “Το κλασικό αριστούργημα” η οποία θα βγει τον χειμώνα. Σκέφτηκα, λοιπόν, γιατί τώρα ολοκληρώνεται το μοντάζ, να κάνω 20 δοκιμαστικές καλοκαιρινές προβολές στα θερινά σινεμά για να μιλήσω ευθέως με το κοινό ώστε να δω τι να διορθώσω στο μοντάζ”.

“Το καλοκαίρι αυτό δηλαδή το κοινό θα μου δώσει συμβουλές, που εγώ θα δω τι θα κρατήσω και τι όχι,” πρόσθεσε εν συνεχεία, ο Ρένος Χαραλαμπίδης στη νέα τηλεοπτική του εμφάνιση στην καθημερινή εκπομπή του ΑΝΤ1.