Άγιος Δημήτριος: Ερωτική αντιζηλία πίσω από τη δολοφονία του 27χρονου γιου του αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. – Τα πρώτα λόγια του δράστη

Νέα στοιχεία έρχονται στο «φως» για την άγρια δολοφονία του 27χρονου γιου ανώτατου αξιωματικού της Αστυνομίας στο πάρκο του Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο το βράδυ της Τετάρτης (22/4).

Όπως φαίνεται η ερωτική αντιζηλία ήταν αυτή που οδήγησε στο μοιραίο ραντεβού μεταξύ του 20χρονου και του 27χρονου θύματος και τον διαπληκτισμό που κατέληξε στη δολοφονία και έπειτα σε μια προσπάθεια ομαδικής συγκάλυψης.

Σημειώνεται ότι σήμερα ο δράστης θα περάσει την πόρτα του Εισαγγελέα σήμερα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 20χρονος, ο οποίος πρόκειται για τον σύντροφο της πρώην του θύματος, μαζί με έναν φίλο του 18 ετών συνάντησαν το θύμα στο πάρκο. Τότε ξεκίνησε ο διαπληκτισμός, με τον δράστη να τραυματίζει θανάσιμα τον 27χρονο που ήταν γιος υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛΑΣ που υπηρετεί στη ΓΑΔΑ. Ο 18χρονος ισχυρίστηκε ότι δεν πρόλαβε να τους σταματήσει.

Μετά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έφυγαν με όχημα, πήγαν και πήραν τις κοπέλες τους και κάθισαν όλοι μαζί κάπου σε ένα δωμάτιο. Ο εισαγγελέας διέταξε να συλληφθούν όλοι, ο ένας για ανθρωποκτονία και οι τρεις για υπόθαλψη.

Και οι τέσσερις συλληφθέντες θα πάνε όλοι μαζί το πρωί της Παρασκευής σε στρατιωτικό εισαγγελέα διότι ο δράστης είναι ναύτης και εκεί θα χωριστεί η δικογραφία.

Οι ίδιες αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι ο 20χρονος δράστης έχει συλληφθεί στο παρελθόν σε τυχαίο έλεγχο για κατοχή μαχαιριού.

“Μετανιώνω, ζητώ συγγνώμη”

«Μετανιώνω, ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια, ούτε εγώ κατάλαβα πως ανέβηκαν οι τόνοι. Έβγαλα το μαχαίρι και μετά από έναν έντονο διαπληκτισμό θυμάμαι ότι τον μαχαίρωσα». Αυτά φέρεται να ήταν τα πρώτα λόγια του 20χρονου, που σκότωσε με μία μαχαιριά στην καρδιά τον γιο του αστυνομικού στον Άγιο Δημήτριο για τα «μάτια» μιας κοπέλας.

Ο δράστης περιέγραψε στους αξιωματικούς του Ανθρωποκτονιών πως είχε ραντεβού με το θύμα, που ήταν ο πρώην σύντροφος της κοπέλας του, ενώ έδωσε λεπτομέρειες για τον φίλο του ο οποίος ήταν μαζί του τη στιγμή του εγκλήματος, καθώς και για όσα ακολούθησαν.

Όπως μάλιστα αποκάλυψε, ο ίδιος και ο φίλος του αφού έφυγαν από τον τόπο της δολοφονίας, αφήνοντας πίσω τους νεκρό τον 27χρονο, συνάντησαν τη σύντροφό του και τη φίλη της.

Οι επικοινωνίες που «έκαψαν» τον δράστη

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τον 20χρονο «υπέδειξαν» επικοινωνίες που είχε με το 27χρονο θύμα.

Συγκεκριμένα, στο κινητό τηλέφωνο του 27χρονου βρέθηκαν μηνύματα στα οποία ο άτυχος νεαρός μιλούσε με τον 20χρονο για τις προσωπικές διαφορές που είχαν και αφορούσαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την πρώην σύντροφο του 27χρονου.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, υπήρχε συνέχιση της επικοινωνίας του θύματος και οχλήσεις προς την πρώην σύντροφό του. Γι’ αυτό συνεννοήθηκαν να συναντηθούν για να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση. Κατά τη συνάντηση οξύνθηκαν τα πνεύματα και ακολούθησε συμπλοκή. Ο 20χρονος έβγαλε μαχαίρι και έπληξε το θύμα στην καρδιά ενώ υπήρχαν τραύματα στο λαιμό και το κεφάλι.

Ο αστυνομικός πατέρας του 27χρονου πήγε για έρευνα, χωρίς να γνωρίζει ότι πρόκειται για τον γιο του

Την ίδια ώρα, προκύπτει μια σοκαριστική λεπτομέρεια για τον πατέρα του 27χρονου θύματος, ο οποίος, υπενθυμίζεται, ότι είναι αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο ίδιος ενημερώθηκε για ένα αιματηρό περιστατικό στην περιοχή όπου διέμενε και πήγε ο ίδιος για να εξακριβώσει το τι ακριβώς έχει γίνει, χωρίς να γνωρίζει ότι θύμα αυτής της δολοφονίας είναι ο γιος του.

Μόλις έφτασε λοιπόν στο σημείο, αντιλήφθηκε πως ο αιμόφυρτος νεκρός είναι ο 27χρονος γιος του.