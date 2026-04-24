Θρίλερ στον Νέο Κόσμο: Παραμένει ταμπουρωμένος στο σπίτι του ο 55χρονος με καραμπίνα – Άφησε ελεύθερη τη μητέρα του

Σε εξέλιξη βρίσκεται το θρίλερ στον Νέο Κόσμο με έναν 55χρονο να είναι ταμπουρωμένος από το απόγευμα της Πέμπτης με μια καραμπίνα.

Ο 55χρονος που βρίσκεται ταμπουρωμένος στον Νέο Κόσμο άφησε ελεύθερη τη μητέρα του με τον ίδιο να έχει μαζί του μια καραμπίνα.

Σύμφωνα με την αστυνομία θεωρείται επικίνδυνος και οι αστυνομικοί περιμένουν εντολή εισαγγελέα για αν εισβάλλουν στο σπίτι και να τον αφοπλίσουν.

Η 81χρονη έχει μεταφερθεί στο αστυνομικό τμήμα, ενώ έχει και ένα χτύπημα στο μάτι της.

Οπως η ανέφερε η μητέρα του στους αστυνομικούς ο γιος είναι χρήστης ουσιών και αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

