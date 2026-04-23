Συναγερμός στον Νέο Κόσμο: Άνδρας ταμπουρώθηκε στο σπίτι του αφού χτύπησε τη μητέρα του

Συναγερμός στον Νέο Κόσμο για άνδρα που έχει ταμπουρωθεί στο σπίτι του, αφού χτύπησε την ηλικιωμένη μητέρα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του vradini.gr, από την Αστυνομία μια 81χρονη κάλεσε το 1οο στις 18.30 αναφέροντας ότι της έχει επιτεθεί ο 55χρονος γιος της και την χτυπά στο διαμέρισμα όπου μένουν στην οδό Σουλιωτών.

Μέχρι να φτάσει στο σημείο η αστυνομία η γυναίκα κατάφερε να βγει από το διαμέρισμα και οδηγήθηκε στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα για κατάθεση αλλά και ως θύμα ενδοοικογενειακής βίας.

Επίσης, η γυναίκα είπε ότι ο 55χρονος γιος της, είναι χρήστης ναρκωτικών και αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Αυτό που προκάλεσε συναγερμό στην ΕΛ.ΑΣ. ήταν η αναφορά της ότι μέσα στο διαμέρισμα υπάρχει και ένα όπλο.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο διαμέρισμα ζήτησαν από τον 55χρονο να ανοίξει την πόρτα κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι αυτή την ώρα.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και έχουν σπεύσει ειδικές δυνάμεις προκειμένου να επέμβουν αν χρειαστεί.