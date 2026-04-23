Μυτιλήνη: Αποτέφρωση των ζώων που θανατώνονται λόγω αφθώδους πυρετού

THESTIVAL TEAM

Στην αποτέφρωση των ζώων που θανατώνονται στα πλαίσια των μέτρων για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, οδηγούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Η αποτέφρωση έγινε γνωστό ότι θα πραγματοποιείται σε αποτεφρωτήριο σφαγείου, του μόνου σφαγείου στη Λέσβο που διαθέτει αποτεφρωτήριο και μάλιστα ημερήσιας δυναμικότητας αποτέφρωσης 400-800 ζώων τη μέρα, στην ευρύτερη περιοχή της Καλλονής. Τα ζώα από τη μονάδα όπου διαγνώσθηκε κρούσμα αφθώδους πυρετού θα θανατώνονται και στη συνέχεια θα μεταφέρονται με φορτηγά ψυγεία και πλήρη τήρηση των απαραίτητων αυστηρών όρων βιοασφάλειας, στο αποτεφρωτήριο.

Ας σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα η σφαγή και η ταφή σε υπαίθριους ομαδικούς τάφους στη Λεσβιακή ύπαιθρο, περί των 10.000 αμνοεριφίων και μοσχαριών προκάλεσε εντονότατες περιβαλλοντικές ανησυχίες.

