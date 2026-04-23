Μάγεψαν οι ανθισμένες κερασιές της Πέλλας – Πλήθος επισκεπτών στις εκδηλώσεις της ΠΚΜ – Δείτε εικόνες

Ισχυρό αποτύπωμα άφησε και φέτος η διοργάνωση «Δρόμοι στις ανθισμένες κερασιές της Πέλλας», προσελκύοντας πλήθος επισκεπτών, που είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά τοπία της Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι εκδηλώσεις της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή της Λίμνης Άγρα – Βρυτών – Νησίου και περιελάμβαναν πεζοπορία και ποδηλασία μέσα σε εκτεταμένες εκτάσεις με ανθισμένες κερασιές, σε μια διαδρομή που ξεκινούσε από τον Άγιο Γεώργιο και έφτανε έως τις πηγές του Εδεσσαίου ποταμού, όπου φιλοξενούνται και αναπαράγονται κύκνοι.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν, ακόμη, εργαστήρια γευσιγνωσίας, απονομές τιμητικών βραβείων και φωτογραφικός διαγωνισμός. Ξεχωριστή παρουσία αποτέλεσε η συμμετοχή του αναπληρωτή επικεφαλής της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα Τακαάκι Νεμότο, ο οποίος επισκέφθηκε την Πέλλα για δεύτερη χρονιά με την ευκαιρία των εκδηλώσεων για τις ανθισμένες κερασιές.

«Η ανθισμένη Πέλλα ενώνει ανθρώπους και πολιτισμούς. Οι ανθισμένες κερασιές συμβολίζουν όχι μόνο την ομορφιά, αλλά και τη δυναμική της περιοχής μας, αποτελώντας κάθε χρόνο πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Οι «Δρόμοι στις ανθισμένες κερασιές της Πέλλας» αποτελούν πλέον έναν καθιερωμένο θεσμό, ενισχύοντας την τουριστική ταυτότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου», ανέφερε σε σχετική δήλωσή του ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας Ιορδάνης Τζαμτζής.

Από την πλευρά της, η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκυ Χατζηβασιλείου σημείωσε: «Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας δεν είναι απλώς μια δράση τουριστικής προβολής. Είναι μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει τον φυσικό πλούτο της περιοχής μας και υπενθυμίζει ότι η Κεντρική Μακεδονία δεν είναι απλά ένας προορισμός. Είναι μια εμπειρία, είναι ένα συναίσθημα, που συνδέει τον επισκέπτη με την ομορφιά και την αυθεντικότητα της φύσης και του προσφέρει την ψυχική ανάταση και ευεξία που τόσο έχει ανάγκη».