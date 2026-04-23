Χωρίς νερό για πέντε ώρες σήμερα περιοχές της δυτικής Θεσσαλονίκης

Χωρίς νερό για διάστημα πέντε ωρών θα μείνει σήμερα περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, την Πέμπτη 23/04/2026, από τις 09:00π.μ. έως τις 14:00, θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού με το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης στις συμβολές των οδών Αρκαδίου με Αγ. Λαύρας, Παλαιών Πατρών Γερμανού, Πανάγιας Σουμελάς και Τήνου στην δημοτική ενότητα Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά.

Λόγω των παραπάνω εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Λεωφ. Μίκη Θεοδωράκη (Λαγκαδά), Εσωτ. Περιφερειακή, Λεωφ. Στρατού, Αλκιβιάδου, Μαυρομιχάλη, Φλέμινγκ, Ιεραποστόλου Κοσμά και τις παρακείμενες οδούς της Δ.Ε. Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά. Επίσης θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στον οικισμό Μεγ. Αλέξανδρου στην Δ.Ε. Πολίχνης του δήμου Παύλου Μελά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΥΑΘ, “οι εργασίες που θα εκτελεσθούν κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και τη μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών”.

Θεσσαλονίκη

